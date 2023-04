‘OVO NIJE PRVI PUT’ Nika Antolos shrvana od bolova, završila u bolnici: ‘Kao bijesna baba s kapuljačom, samo šetuckam okolo’

Autor: I.G.

Grupa Feminnem ovih dana boravi u Splitu, no njihova članica Nika Antolos nije u mogućnosti sudjelovati u planiranim promotivnim aktivnostima. Razlog – teška upala uha zbog koje je završila na hitnoj.

‘Ono kad si napokon u Splitu s curama, ali ne možeš van iz sobe jer puše, a ti imaš upalu uha. Sinoć sam bila na hitnoj u Splitu, dok još nije bilo strašno, ali po povratku u hotel me je do kraja zašilo’, priznala je Nika pratiteljima na društvenim mrežama.

‘Toliko je boljelo da sam šetuckala dvorištem hotela do 4:00 kao kakva bijesna baba s kapuljačom i pričala sama sa sobom. Nije prvi put da imam upalu uha, no nakon stanke od tri godine, ova me je iznenadila’, pojasnila je.





U toj zdravstvenoj drami uočila je, piše, i neke lijepe stvari. ‘Ali kad je s tobom kroz sve to jedna neopisivo divna Splićanka koja te vozi te ostane s tobom do 2:30 na hitnoj, iako radi u šest, sve je itekako lakše’, napisala je te pratiteljima uputila savjet.

‘Sve u svemu, hoću reći, i u boli i u radosti, zadržite iste ljude. I još nešto, danas sam popila predivnu kavicu u hotelu, dok je paun šetao po dvorištu, fokus na lijepe stvari, pa sve boli utonu u ‘jučer”, zaključila je.









Njezina grupa Feminnem prošle se godine okupila nakon desetogodišnje stanke. S novom pjesmom ‘Trending’ nedavno su pobijedile na 70. Zagrebačkom festivalu te najavile još jedan novi singl prije ljeta.