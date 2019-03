Ovo je usporedba Olivera i Šabana Šaulića! Slažete li se s poznatim paterom!?

Autor: Dnevno

Nakon smrti Šabana Šaulića te na njegovu prisutnost u hrvatskom javnom prostoru očitovao se i pater Ike Mandurić.

Mandurić je već jednom bio napadan iz dijela medija zbog toga što se negativno osvrnuo na karijeru i nastupe Đorđa Balaševića, a sad je na svom Facebook profilu usporedio Olivera Dragojevića i Šabana Šaulića.

“Eee, Olivere moj dragi!

Lipi moj dobri Olivere!

Šteta što si umro tako brzo. Bar da si dočeka Šabana… Pa da vidiš ti šta je pivač od nacijonalnoga značaja. I kako se žali. Velik ti je pivač to bijo… Veeeelik…

On ti nije, znaš, ko ti, zazira od toga da se piva u Beogradu, Zagrebu, Titogradu, Skopju… Ili dijaspori druge nacije… Ko što si ti to. On ti je piva sviman. Eee… Velik! Veeelik!!!

Da ti samo na časak, moj Olivere, vidiš kako smo ti mi sad tužni. Svi ti mediji o tomu pišu, sad će skoro misec dana. Nije to ko kad si ti umro, ne! Kakvi!

A, mislin, razumljivo. Ti si ima jedan veliki gaf… Da si lipo piva u Beogradu, i da nisi piva onoj nekoj širokobriješkoj postrojbI HVO-a… Ili da se nisi ko lud drža neki moralni načela… A vako…

Dobro, je, istina je i to, ti si, kao, bijo glazbeno puno obrazovaniji od njega, i jesi nastupa u onoj nekoj, kako se zove ono u Parizu.. Olimpiya! Je, tako je! A, mislin… Koga briga ta neka Olimpiya. Da to išta valja i Šaban bi tamo piva.

Je, istina je, ti si vrlo puno promovira naš neki Hrvatski melos… I cili si život po tomu pila… Mislin…! Ali, to ti je, moj Olivere, skoro propalo. A koga ti, moj dragi Olivere, briga za naše? Nas ti to, le, ne briga. A druge, kako će druge brigat za naše kad ti ni nas ne briga.

Nisi ti to nikako razumijo.

A ništa… A baš mi je ža… A najviše mi je ža šta Šaban nije bijo Hrvat, pa da ga lipo proglasimo najvećin našin pivačon ikad. Ikaaad… Vako, eto nije on. Nego ti. Šteta! Kako bi to valjalo.

Ali nema veze. Sve to dođe na isto. Ko da je važno bit Hrvat… neš ti sad čuda… Bit Hrvat…

Eeee… Olivere moj, lipi moj…

A štaš, kad ti nisi Šaban?

A ništa!

Živila Hrvatska…”, napisao je pater Ike Mandurić na Facebooku.