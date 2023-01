OVO JE TRENUTNI FAVORIT ZA EUROSONG! Pogledajte koja je pjesma na samome dnu: ‘Zašto se ovi ljudi sramote? Ovaj odabir je tragičan’

Dan nakon što su objavljene pjesme koje će se natjecati na ovogodišnjoj Dori, sabiru se prvi dojmovi kod slušatelja i obožavatelja ove manifestacije, ali vjernih pratitelja Eurosonga diljem Europe i svijeta. Pjesme su premijerno puštene u javnost u emisiji “Svijet diskografije” Zlatka Turkalja, a potom su objavljene i na YouTube, gdje se nižu prve reakcije.

Iako su komentari isključeni na pojedinačnim pjesmama, osvanuo je niz sažetaka svih 18 pjesama, u kojima različiti YouTube korisnici rangiraju pjesme prema svom ukusu, ali i mišljenjima koliko su primjerene za ovogodišnje natjecanje u Liverpoolu. Među sažecima i njihovim komentarima posebno se ističe jedna pjesma, a još ih je nekoliko koje se spominju.

Tradicijska glazba predvodi

Prema pregledima na YouTubeu, komentarima, ali i glasanju koje je dostupno na službenoj stranici Dore, ističe se pjesma “Nevera”. Pjesmu izvodi vokalni ansambl tradicijske glazbe Harmonija disonance, pjevačice tradicionalnih dalmatinskih napjeva. Pjesma zasada ima oko 43 tisuća pregleda na YouTubeu te su je mnogi istaknuli kao svog favorita, smatrajući da s ovom pjesmom imamo najveće šanse u Liverpoolu.





S obzirom da nam pjesma nudi sličan ugođaj kakav su donijeli Ukrajinci prošle, ali i pretprošle godine, pitanje je hoće šira publika dočekati pjesmu kao nešto novo, kako je to slučaj na našim prostorima. Iz toga razloga mnogi u komentarima ističu i Damira Kedžu, koji je već jednom osvojio Doru, no nažalost, zbog korone nije imao priliku nastupati na Eurosongu. Njegova pjesma “Angels and Demons” prema mišljenju mnogih prikladnija je za veliko natjecanje, a po broju pregleda na YouTubeu ipak nije odmah iza “Nevere”.

Drugo mjesto po broju pregleda zauzima Let 3 sa svojom neobičnom pjesmom “Mama šč!”. Iako se u komentarima baš i ne spominju često, broj pregleda gotovo je jednak “Neveri”, a na glasanju trenutno drže treće mjesto, odmah iza Damira Kedže.

Pjesme koje nisu privukle veći interes

Na YouTubeu zasada najmanje pregleda imaju sljedeći izvođači: Yogi (“Love at First Sight”), Patricia Gasparini (“I Will Wait”), Maja Grgić (“I Still Live”) i The Splitters (“Lost and Found”). Najmanje pregleda ima izvođač Yogi, oko 12 tisuća, a oko 14 tiusća imaju preostale navedene pjesme. Na glasačkoj ljestvici stanje je pomalo drukčije te umjesto te uz Yogija i Maju Grgić najmanje glasova imaju Martha May (“Distance”) i Tajana Belina (“Dom”).









Mnogi nezadovoljni izborom

Na YouTubeu je mnogo komentatora koji su nezadovoljni izborom ovih 18 pjesama. Naime, mnogi smatraju kako je Dora svake godine sve slabija te su mišljenja da na neko vrijeme trebamo prestati sa sudjelovanjem na Eurosongu. “Ovaj odabir je tragičan”, “Zašto se ovi ljudi sramote? Kako im nije neugodno uopće poslati prijavu za Doru”, “O moj Bože, kakav je ovo izbor”, “Nisam neki glazbeni stručnjak, ali ovo je ponižavajuće”, neki su od komentara domaćih, ali i stranih pratitelja.

Ipak, to su tek prvi dojmovi, koji se lako mogu promijeniti 11. veljače, kada ćemo vidjeti izvedbe uživo. Svi pratitelji Eurosonga dobro znaju kako je na najvećoj europskoj pozornici scenski dio jednako važan, a ponekad i važniji od same pjesme. S nestrpljenjem iščekujemo vidjeti što su nam izvođači pripremili te kome će pripasti ta čast da Hrvatsku predstavlja u Liverpoolu.