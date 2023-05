OVO JE TOTALNI HIT! Battifiaca ‘razvalio’ Tolju: ‘Gdje ćeš sada prodavati te tvoje bajke, kad svi znamo da slušaš cajke’

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

U subotu se održalo finale 12. sezone glazbenog showa Zvijezde pjevaju u kojemu su se našla tri para – glumica Lucija Šerbedžija i Ivanka Mazurkijević, voditelj i komičar Davor Jurkotić i Gina Damjanović te glumac Lovro Juraga i Vjeko Ključarić. Ivana i Lucija su prve ispale, a u konačnici su pobijedili Lovro i Vjeko.

Prije proglašenja pobjednika, publiku u studiju i gledatelje pred malim ekranima zabavio je Mario Battifiaca, koji je zapjevao zanimljivu pjesmu, zbog kojeg se Marko Tolja nakratko uozbiljio, dok je Danijela Martinović ”umirala” od smijeha.

U pjesmi se Battifiaca dotaknuo Toljinih komentara, zbog čega je pjevač ranije znao biti kritiziran od strane gledatelja.





U jednom trenutku Tolja je poprimio vrlo ozbiljan izraz lica, no što je pjesma išla dalje to se i on sve više smijao, a kraj pjesme dočekao je držeći se za ruku s Danijelom koja je prasnula u smijeh kad je Battifiaca u pjesmi spomenuo ”njenog inspektora”, partnera Josipa Plavića.

Pjesma je zvučala otprilike ovako:

“I došao je kraj

Gase se svjetla, a u očima je sjaj

Jer možda nikad više neće stajat tu

Zvijezde te što pjevaju

Možda ovo je kraj showa

A meni baš je divan dan

Stojim tu na sceni

A dolje Tolja sjedi sam

Za njega je ovo mora

A za mene kao san

Pjevam u finalu

A on može samo gledat u mene

Ej Tolja, ti se možeš smješkat koliko te volja

A znam da iza smješka tog ljubomora te grize

Suze samo što ne klize

Hej Tolja, da su ti komentari bili malo blaži

Svima bi nam bio draži

A gdje ćeš sad prodavati te tvoje bajke

Kad svi znamo da slušaš cajke

Hej Tolja

Ne zamjerite im sad

Danijela je preblaga, a Tolja nagao i mlad

Jedini ‘ko valja u žiriju to sam ja

Pa i publika to zna

A tako rekla je i moja mama

Ja dugo čekao sam pravi dan

Kako joj priči, dugo kovao sam plan

Ona se već i prije znala ušuljati u moj san

Sad sjedi tu u žiriju pokraj mene









Danijela, ti mogla si me imat da si htjela

I mogle su se spojit naše duše, naša tijela

Djeca bi nam bila divna, bijela

Danijela, ali zašto nisi htjela ovog stvora

Pa bilo bi nam fora

Pa mi smo srodne duše s mora

A ti si htjela inspektora

Danijela

Tolja i Danijela

Žiri malo smijeha vam je podario

A ljudi ipak znaju najbolji je….”