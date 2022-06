OVO JE REKAO! Oglasio se bivši dečko Vlatke Pokos koji je insinuirao da su imali se*s na maminom trosjedu: ‘Usnama je pokupila svaku moju kap’

Autor: Dnevno.hr/T. P.

Nekadašnji Mister Hrvatske i maneken, Dino Bubičić, napokon je stao pred kamere, nakon što se povukao iz javnosti zbog želje za povučenim obiteljskim životom s bivšom misicom Ivanom Paris s kojom se kasnije i razveo.

‘Čime se Dino Bubičić sada bavi? Pa Dino je u drugom biznisu na moru, dugi niz godina – priznajem da uživam’, izjavio je za Exkluziv.

Dino je hodanje modnim pistama zamijenio plovidbom svjetskim morima, no kad je ‘usidren’ slobodno vrijeme voli provoditi sa svoja dva sina.





‘Mislim da sam dobar tata, tako mi barem djeca kažu, puno vremena provodimo skupa i baš sam sretan i da su oni sretni’, rekao je Dino.

Umirovljeni je maneken 2008. godine započeo vezu s bivšom voditeljicom i pjevačicom Vlatkom Pokos koju je, čak, spomenuo u svojoj autobigrafskoj knjizi ‘Od dilera do Mistera’. Naime, Dino je u jednom ulomku opisao seksualni čin koji je imao s Vladicom Kokos, kako je u knjizi, navodno, nazvao Vlatku Pokos.

‘Na kraju kad sam počeo dolaziti do kraja po treći put, sama se maknula s njega, gurnula me na trosjed na kojem smo našu divnu igru počeli, uzela ga je u ruke i dovela do kraja, i usnama pokupila svaku moju kap…’, napisao je u svojoj autobigrafiji.

Dino i Vlatka upoznali su se na Danima vjenčanja, a njihova veza na relaciji Zagreb-Rijeka, nažalost, nije funkcionirala.

‘Vlatka živi u Zagrebu,a ja sam stalno na putu između Rijeke i Zagreba i ne mogu se baš pohvaliti da veze na daljinu funkcioniraju. Ja sam iskrenih namjera ušao u vezu s Vlatkom i nije mi žao ni trenutka koji smo proveli zajedno. Bilo nam je doista prekrasno, ali i prekratko.

Možda nam se ovoga puta zvijezde nisu poklopile, no nikad ne bih mogao reći da je moj i Vlatkin odnos zauvijek završio’, tadašnju izjavu Dine Bubičića prenio je Jutarnji list.