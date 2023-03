‘OVO JE KULTUROCID, POVIJEST ĆE VAS SE SRAMITI!’ Hrga diže uzbunu, sve je pokazala javno: ‘Ne razumijem tko ima srca toga se odreći’

Autor: N.K

Nekadašnja novinarka i bivša savjetnica Kolinde Grabar-Kitarović, poduzetnica Mirjana Hrga, na Facebooku je objavila fotografije iskopina s Osora na Cresu gdje posljednjih godina vodi konobu te se raspisala o njihovoj važnosti.

“Biste li svo ovo povijesno bogatstvo ponovno zatrpali, u gradu u koji ljudi dolaze upravo zbog povijesti? Biser. Na spoju Cresa i Lošinja. Poput Karlobaga. Svi prođu, malo tko stane. Osim znalaca. Razlog: odnos vlasti prema povijesnom bogatstvu. Malo je birača, pa valjda nije ni važno. Mogu što hoće. Ali griješe. Ovo je bogatstvo svih nas, a ne neke lokalne vlasti koja dolazi i prolazi! Grad koji je utemeljen početkom 1. milenija prije naše ere! Umorni smo od prepričavanja kako je ispod zemlje ‘još jedan grad’. Sada kada vidimo njegove dijelove, žele ga u potpunosti zatrpati, a prije toga položiti cijevi za kanalizaciju! Neka grade kanalizaciju kad su već pokupili europske milijune, ali neka nas ne lišavaju bogatstva”, napisala je i dodala:

“Kažu: ‘Tako se to radi’, ali mi pitamo: ‘Zašto bi tako moralo biti?’ Ostavite nam barem nešto. Barem jedno arheološko nalazište. Zar je to puno? Od termi s dijelovima mozaika, ostataka građevina… Ne razumijem tko ima srca toga se odreći. Za mene je to čisti kulturocid. Trgati kaldrmu u povijesnoj ulici… Kažu: ‘Vratit ćemo svaki kamen’. Baš… Povijest će vas se sramiti. Dok uvale krcate bespravnom gradnjom, dok niču kontejneri i straćare s kućnim brojevima (i priključcima za vodu i struju!), vi pokapate bogatstvo i činite od ovih jadranskih bisera ‘urbanističku Palestinu'”, napisala je Hrga.