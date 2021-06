OVO JE DIVNO! Karmela Vukov-Colić oduševila novim poslom! ‘Nije mi bila namjera…, no život ponekad ima drukčiji scenarij’

Autor: Dnevno

Jedna od najomiljenijih voditeljica koja je nakon 30 godina odlučila otići s HRT-a, gledatelje je poprilično rastužila ovom viješću, no zato je mnoge, dvije godine nakon što je dala otkaz na HRT-u, razveselila vijest da Karmelu Vukov Colić ponovno mogu gledati na malim ekranima.

Naime, Karmela se odlučila za pravi poslovni preokret, pa je tako spojila ugodno s korisnim, te svoju ljubav prema kuhanju, pisanju gastro bloga i šivanju prenijela na Laudato TV gdje ćemo ju nakon kulinarske emisije ‘Kuhinja svete Hildegarde’, pratiti u emisiji ‘Zdrava jabuka’, programu koji se bavi temama o zdravlju, a ujedno je i TV prodaja.

Popularna domaća voditeljica dobila je i ulogu urednice emisije, a osim što sa stručnjacima, među kojima su ugledni prodajni stručnjak Emil Pavić te cijenjeni dr. Milan Pavlović, specijalist kirurg i urolog, priča o zdravlju i preparatima gledatelji tijekom programa mogu naručiti proizvod s obzirom na to da se broj za narudžbu nalazi na ekrani. Cilj emisija Zdrava jabuka jest zdravlje hrvatskih građana, a ono podrazumijeva prevenciju kako do bolesnog stanja ne bi došlo i podizanje kvalitete života koji je opterećen određenom dijagnozom. Naglasak mora biti na zdravlju jer bez njega ništa nije održivo!’, stoji na internet stranici emisije.

Prošle je godine voditeljica je objavila i kuharicu pod nazivom ‘Kuhinja života’, a u vrijeme Božića je svojim pratiteljima na Instagramu otkrila koje je sve kolače pripremila za Božić. Našlo se tu od neizostavnih gingerbread keksića, muffina, roladica, Linzera i drugih prhkih keksića koji su, vjerujemo, preukusni.

‘Ti stvarno voziš 100 na sat. Radiš li to kolače za poklone?’, upitala ju je jedna pratiteljica, dok je druga komentirala da bi ona to ‘pojela do Božića’. Treća ju je, pak, pohvalila, poručujući poznatoj televizijskoj voditeljici da sve ‘predivno izgleda’.

“Nije mi bila namjera napustiti HRT, nisam o tome razmišljala, no život ponekad ima drukčiji scenarij… Osnovni razlog moje molbe za prekid radnog odnosa zdravstvene je prirode. Godinama sam gurala, ustajala u četiri ujutro, radila jutrima, večerima, subotama, nedjeljama, bila na terenima, snimanjima, ponekad i više od deset sati dnevno, i sve je to super – jer radila sam posao koji volim. No, u jednom trenutku organizam kaže dosta “, ispričala je za Gloriju.

Na angažmana na Laudato TV, popularna voditeljica radi i na predstavi ‘Menopauza’.