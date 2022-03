‘OVO JAJE OD SRCA SE DAJE’ Poznata hrvatska etnologinja organizira radionicu izrade pisanica

Autor: Marina Tenžera

Dubrovčanka dr. Lucija Franić Novak koja je doktorirala na temu „Etnološki vid očuvanja, popularizacije i prezentacije hrvatske tradicijske kulture” – među rijetkim je hrvatskim znastvenicama čije izložbe o tradicijskom pučkom geniju nižu velike uspjehe u svijetu.

Kako nam je 9. siječnja 2015., kazala u tjedniku 7 Dnevno: „Smatram da sam napravila samo mali doprinos u promicanju i upoznavanju hrvatske tradicijske kulture zakoračivši malim koracima u srce Europe. Prije toga imala sam male doprinose u predstavljanju knjige Hrvatske narodne nošnje u SAD-u i reviju u pet gradova Australije. U suradnji Narodnog sveučilišta Dubrava sa sličnim institucijama u Europi odabrana je baš izložba Grada – ‘Tajanstveno žensko pismo’ kojom je na suvremen način prezentirana hrvatska tradicija u Muzeju odjeće i čipke u Bruxellesu. Tema izložbe je bila građa – specifičan minuciozni vez svilom ili vunom na posebnim komadima čohe i njegovi arhaični motivi prisutni na tradiciji Ravnih kotara, Dalmatinske zagore, dijela Like i Bosne u originalnim primjercima, ali i u primjeni na tekstilu i namještaju koji su nastali u radionicama dizajna za mlade na tečajevima u NS Dubravi. Upoznavši povijest grada, primjetila sam da simbol Bruxellesa, Maneken Piss koji ima zasebnu zbirku narodnih nošnji iz cijelog svijeta – nema ni jednu iz Hrvatske. Odmah sam pitala nadležene komu se mogu obratiti za razgovor o izradi narodnog kostimića koji bi predstavljao Hrvatsku. Idućeg dana dobila sam odobrenje, formulare i kroj za izradu nošnje. Tako je svečanom ceremonijom primopredaje tradicijske dječačke narodne nošnje malog bećara iz okolice Vinkovaca Maneken Piss obukao prvu narodnu nošnju iz Hrvatske. Slijedeća važna donacija bila je šest inovativnih tamburica u obliku srca – licitara jednom od najljepših muzeja glazbe na svijetu – MIM u Bruxellesu. Darovali smo muzeju set pokojnog zagrebačkog glazbalara, majstora Marijana Novaka koji posvetio tamburaški set tragično stradalom sinu, glazbeniku Damiru. U tom predivnom secesijskom Muzeju glazbala iz cijelog svijeta koji otkupljuje rijetka glazbala od Himalaje, Kine, Japana, Anda, Oceanije do Australije otkrila sam da su okarine Hrvatskog zagorja, lijerica iz Konavala ili diple iz Dalmatinske Zagore potpisana imenom Jugoslavije. Molila sam ispravak te hrvatske aljkavosti, što su muzealci i učinili, a daljnja suradnja dovela je do svečanog čina primopredaje srcolikih tamburica 5. studenog 2011. u najljepšem Muzeju glazbala svijeta MIM u Bruxellesu. Također sam sudjelovala u trogodišnjem europskom projektu ‘Leonardo’ – prvom stručnom projektu NS Dubrave koji je samo jedan u nizu projekata EU-a kojima smo imali prigodu upoznati načine funkcioniranja 30-ak kulturnih centara u Europi, ustanova sličnog tipa. To iskustvo i međunarodna suradnja nam otvaraju vrata za projekt ‘Tradicijski nakit od perlica’ – od narodne nošnje do tržišta na kojemu sam bila stručni koordinator. Tema je bila istraživanje, edukacija, plasiranje etnonakita, te izrada priručnika za polaznike tečajeva izrade etnonakita. Zajednička web stranica i mogućnost prodaje te daljnja umreženost tržišta uz novo zanimanje beader ili perličara ili izrađivača nakita od staklenog zrnja postaje novi izazov. Iskustvo sa zemljama partnerima – Mađarskom, Bugarskom, Rumunjskom, Češkom i suvenirnicom ‘Kokula’ iz Dubrovnika rezultirala je putujućom izložbom nakita od staklenih perlica”.

Mađarska – savršen primjer očuvanja tradicijskog genija puka

„Odličan primjer dobre prakse regulacije i brige za tradicijsko blago na državnoj razini pokazuje Republika Mađarska. Njeno ministarstvo kulture osnovalo je 2001. zasebnu ustanovu – u prijevodu ‘Kuća mađarskog nasljeđa’, koje se bavi popularizacijom zaštitom i poticanjem vještina znanja i stvaranja replika originala, primjene u suvremenosti svih vrsta i oblika tradicijske kulture, njenog plasiranja na tržište te ispravne i vjerodostojne primjene – određenih vještina, zanimanja i samog izrađenog djela – npr. komada nakita poput našeg samoborskog ili moslavačkog kraluša. Sve je, naravno, pod posebnim propisima i zakonima. Ovo Hrvatskoj može biti odličan primjer dobre prakse i poticaj za primjenu danas, jer ako bismo uspjeli ovako urediti odnose sa stručnim institucijama, onda se ne bi hrvatska baština omalovažavala, uništavala, neprikladno prezentirala u Hrvatskoj i svijetu na velikim međunarodnim izložbama, revijama unutar hrvatskih veleposlanstava širom svijeta kada se znao prodavati kič, a ne izvorni hrvatski suvenir. Moj vapaj postaje jak i odzvanja mi neprestano, poziva me da nešto učinim, jer volim svoje zanimanje i zvanje dr. sc. humanističke znanosti – etnologije, te da ne dopuštam kulturocid nas samih. Naša stručna misija je reći – dosta je toga – u vlastitoj smo kući – imamo stručnjake”, ističe ova dubrovačka etnologinja koja je hrvatsku tradicijsku kulturu doista planetarno proslavila.

Sadašnji projekt ‘U susret Uskrsu’

Kako nam je kazala dr. Lucija Franić-Novak danas, 29. ožujka 2022. poziva sve Zagrepčane i zainteresirane iz drugih gradova i sela na manifestaciju „U susret Uskrsu – ovo jaje od srca se daje – pisanice u tradiciji i suvremenosti” koja će se održati u sklopu programa prigodnih radionica koje će se održati uoči slavljenja najvećeg kršćanskog blagdana Uskrsa. Pisanica je simbol tradicijskog Uskrsa, darivanja, ali i prenošenja dobrih želja. Iako je pisanica prežitak pretkršćanskog razdoblja, vremenom postaje simbol života i Isusovog uskrsnuća. Boja i motivi na pisanici simboličkog su značenja. Običaj darivanja pisanice najčešće dragoj osobi, poseban je običaj koji smo baštinili kroz prošlost, ističe dr. Lucija Franić – Novak. Ispisane poruke voskom na jajima osobita su karakteristika hrvatskih pisanica. Iako smo mala zemlja možemo se pohvaliti osebujnim tradicijskim tehnikama ukrašavanja, ističe. U subotu 9. travnja Narodno sveučilište Dubrava nudi građanima Zagreba radionice tradicijske i suvremene tehnike ukrašavanja i oslikavanja pisanica: radionicu izrade međimurskih crnih pisanica koja obuhvaća tehniku oslikavanja uskrsnih jaja kako se do danas radilo u Donjoj Dubravi u Međimurju. U radionici se uz pomoć pisala vrućim voskom i vodootpornim flomasterom crtaju cvjetni motivi u nekoliko faza, te se naposljetku boje u crnu boju.

Po svemu osebujna međimurska crna pisanica izranja iz uskrsne tradicije sjeverne Hrvatske. Pisanice su se darivale dragim osobama, posebno djeci na Uskrs nakon posvete jela u crkvi. Običaj posestrinstva karakterističan je za Bijelu nedjelju nakon Uskrsa kada su se pisanice izmjenjivale među sestrama. Do današnjih dana črna pisanica očuvana je zahvaljujući vrijednim međimurskim ženama, koje nastoje zaštititi i prenijeti tradicijska umijeća ukrašavanja pisanica na mlađe naraštaje.

Etnološki zapisi na području međimurske županije svjedoče o batik tehnici koja se izvodi pomoću rastopljenog voska uz pomoć pisaljke, a koja je nerijetko izrađena od štapića trsa, omotane bakrene žice koja u vosku ostavlja trag po prethodno skuhanom jaju. Boja se nekada dobivala iz kuhanih bobica bazge ili čađe, a danas je kupovna. Cvjetni motivi su sveprisutni, a njihovo značenje upućuje na početak proljeća, time i vegetacije, pa se prema vjerovanju crtanjem proljetnica i ostalog cvijeća želi potaknuti prirodu u obilju, dok raznobojno cvijeće daje snagu prirodi. Karakteristični su i natpisi poput „Ovo jaje se na dar daje”, „Ovo jaje se za poljubac daje”, „Sretan Vuzem Ani” i slično. Ova višebojna batik tehnika iziskuje veću kreativnost i strpljenje. Umijeće izrade međimurske črne pisanice u postupku je upisa na listu zaštićenog nematerijalnog dobra Republike Hrvatske.

Stručna voditeljica radionice crnih pisanica je svestrana umjetnica gospođa Biserka Vučenik iz Donje Dubrave, koja u svom atelijeru izrađuje više vrsta i tehnika uskrsnih pisanica. Posebnu ljubav ne krije prema tradicionalnom načinu oslikavanja dobrovkse črne pisanice, oslanjajući se na duboku tradiciju, kada dodaje vlastite elemente umjetničkog pečata.

Čučerske i pisanice nastale mais masom i suvremene tehnike

Također, bit će održana radionica oslikavanje čučerskih pisanica u kojima se upotrebljava jednobojna batik tehnika oslikavanja ili šaranja uskrsnih jaja kako se nekada radilo u Čučerju. U radionici se koristi rastopljeni vrući vosak koji se uz pomoć komadića trsa loze nanosi na prethodno skuhano jaje. Brzim pokretima i kratkim crticama pišu se ili crtaju karakteristični ornament cvijeća, srca, nebeskih tijela, poljoprivrednih alata, uz natpise kojima se prenose dobre želje i čestitke za Uskrs.

Po završetku oslikavanja, pisanica se boja u prirodnu boju lukovice. Radionica je namijenjena djeci iznad 7 godina. Slijedi ukrašavanje pisanica mais masom koja je jedna od brojnih hobby art tehnika koja se upotrebljava za ukrašavanje uskrsnog jaja. Skuhano ili stiroporno jaje oboja se akrilinom bojom, a zatim se izrađuju dekoracije od mais mase (škrobno brašno), koje se lijepe na jaje. Radionica je namijenjena odraslima i djeci iznad 8 godina. Nakon ove NS „Dubrava” ponudit će radionicu ukrašavanja pisanica suvremenim tehnikama kojom želi najmlađe polaznike potaknuti na veću kreativnost prilikom izrade vlastite pisanice, koje se mogu raditi i u svom domu. Raznovrsnim nitima vune, špage ili trakica omata se stiroporna pisanica uz pomoć ljepila. Nakon postupka sušenja, dodaju se ukrasi poput čipke, ukrasnih svilenih trakica, perlica i drugog. Radionica je namijenjena djeci iznad 7 godina.

I na kraju slijedi radionica izrade košarica i uskrsnih jaja na kojoj će se učiti kako se jaje ukrašava slaganjem i lijepljenjem komadića raznobojnog papira, dok se košarica izrađuje od priručnih materijala kartona, papira i slično, a služi da bismo u nju stavili jaje i poklonili ga dragoj osobi na Uskrs. Radionica je namijenjena djeci iznad 7 godina ili mlađima u pratnji roditelja. Sve su radionice besplatne i zainteresirani građani iz Zagreba i okolnih gradića i sela trebaju rezervirati svoje mjesto u radionici putem e-maila: [email protected] do četvrtka do četvrtka, 7. travnja.