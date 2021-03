OVO ĆE SE PAMTITI: U Milijunašu otvoreno pitanje za pola milijuna kuna! Znate li odgovor?

Autor: Dnevno

“Ovo su nastupi koji se pamte!”, oduševljeno je izjavio voditelj “Milijunaša” Tarik Filipović nakon što je odustajanjem na pitanju za 500.000 kuna Tomislav Horvatić vrući stolac prepustio sljedećoj natjecateljici.

Za iznos od 500.000 kuna u HTV-ovom kvizu “Tko želi biti milijunaš” tražilo se ime supruge hrvatskoga kneza Branimira.

Ponuđena su bila imena Domaslava, Maruša, Jelena i Ventescela.

Zagrepčanina iz Botinca “vukla” je Maruša, no bez daljnje namjere upuštanja u rizik njegov konačan odgovor ipak je bio: “Odustajem!”.

Točan odgovor na pitanje: Maruša









Prvoga džokera, znalce, zamolio je za pomoć na glazbenom pitanju za prelazak drugoga praga. Javio se Ivan Jurić rekavši da je Bob Dylan snimio prvi dvostruki studijski rock-album “Blonde on Blonde” (a ne Bruce Springsteen, grupa The Beatles ili sastav The Rollling Stones).

Za dvostruko viši iznos Tomislava je dočekalo pitanje o finalu prvoga nogometnog EP-a. Jesu li ga igrali ČSSR i SFRJ, SFRJ i SSSR, SSSR i DDR ili pak DDR i ČSSR?

Na pitanju na kojemu ga je Taril pokušao navesti na točan odgovor, ustvrdio je kako je EP osvojio SSSR te da mu džoker “pola-pola” vjerojatno i neće biti od prevelike pomoći pa je zaključno odgovorio da su finalnu utakmicu odigrale reprezentacije SFRJ-a i SSSR-a.









Riječ je o finalu odigranom u ljeto 1960. godine na pariškom stadionu Park prinčeva. Sovjetski savez je nakon produžetaka bio uspješniji od Jugoslavije te rezultatom 2-1 postao prva momčad koja je osvojila titulu pobjednika nogometnih nacionalnih reprezentacija u Europi.