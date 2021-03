OVO BI GA MOGLO KOŠTATI SVEGA: Ravnatelj Kazimir Bačić mogao bi ‘odletjeti’ s HRT-a dok trepne!

Dugogodišnja novinarka HRT-a Maja Sever od Hrvatske radiotelevizije dobila je opomenu pred otkaz, a mediji navode kako su razlog tome njeni posljedni medijski istupi, poglavito intervju u tjedniku Nacional.

HRT ne želi komentirati njenu opomenu te navodi kako niti inače ne komentira radno-pravne odnose.

Maja Sever, nije samo dugogodišnja novinarka HRT-a i aktivistica, ona je i predsjednica Sindikata novinara Hrvatske, ali poznata je upravo po svom svom osjećaju za ‘malog čovjeka’ i borbi za istog, a sad se upustila u borbu za čovjeka unutar vlastite kuće, a što se nije baš svidjelo vodstvu istog.

Tako je ova vrsna novinarka nakon priča o seksualnom uznemiravanju na HRT- u zatražila osnivanje neovisnog povjerenstva na HRT-u, što je ravnatelj HRT-a Kazimir Bačić odbio.

Prošloga tjedna je putem Zooma prisustvovala sjednici saborskog Odbora za informiranje, informatizaciju i medije, na kojoj se ponovo sukobila s glavnim ravnateljem HRT-a Kazimirom Bačićem zbog slučaja seksualnog uznemiravanja na HTV-u.









No, ono što je čini se bilo presudno da joj bude uručena opomena pred otkaz je intervju u kojemu je ‘bez dlake na jeziku’ govorila o stanju na javnoj televiziji, ali i jasno i detaljno obrazloživši koji je problem vidi u trenutnom ravnatelju HRT-a, ali i samo načina rada istog, posebice kad je u pitanju zaštita prava radnika.

“Smatram da je praksa na HRT-u pokazala da sustav zaštite bilo kojeg radnika ili radnice prilikom seksualnog ili drugog uznemiravanja ne funkcionira dobro. Predložila sam, po uzoru na druge institucije koje su se našle u sličnoj neprilici, da promijenimo sustav kako bismo ojačali zaštitu žrtve. Smatram da treba promijeniti protokol postupanja, ali i sustav povjerenika neovisnim povjerenstvom ili nekim drugim rješenjem, jer postojeće nije dobro”, ustvrdila je Sever.

"Postupak zaštite dostojanstva, časti i ugleda je u rukama glavnog ravnatelja HRT-a. Bilo kojeg ravnatelja, zvao se on Goran Radman ili Kazimir Bačić. Taj postupak funkcionira tako da je povjerenik osoba koja prikuplja podatke. Međutim, odluka o mjerama je isključivo u rukama ravnatelja HRT-a", pojasnila je Sever te dodala: "Odluka o kazni ili mjeri je u rukama glavnog ravnatelja. I to je apsurd."









“Ja kao Maja Sever smatram da je glavni ravnatelj HRT-a Kazimir Bačić povrijedio moju čast, ugled i dostojanstvo. Jedini institut kojem se mogu požaliti je institut povjerenika o kojem Kazimir Bačić uporno govori kao o dobrom rješenju. To je bio i glavni argument zašto odbija neovisno povjerenstvo za konkretan slučaj prijavljenog seksualnog uznemiravanja na HRT-u o kojem je Nacional pisao. Ako podnesem prijavu jednom od četvero povjerenika, povjerenik će prikupiti podatke i mišljenje poslati Kazimiru Bačiću. Tada će Kazimir Bačić odlučiti je li se on kao ravnatelj ogriješio o Pravilnik o ponašanju, treba li kazniti samog sebe i kako.

“Novinari su s HRT-a odlazili zbog političkih pritisaka, zbog potrage za slobodom u novinarstvu. O tome ne treba šutjeti. Odlazili su i zbog nemogućnosti napretka”, kazala je Maja u intervjuu za Nacional.

Upitana pak je li moguća neovisnost od političkog utjecaja u uvjetima u kojima ravnatelja HRT-a bira većina saborskih zastupnika, Sever je ustvrdila:

"Činjenica da glavnog ravnatelja HRT-a bira saborska većina dovodi u pitanje njegovu političku neovisnost."









Upitana osjeća li pritisak u svom radi Sever je odgovorila potvrdni, te dodala kako je razlog tome što “glavni ravnatelj na saborskom Odboru javno izriče optužbe koje nisu točne, pritom me tijekom postupka ništa nije pitao niti provjerio niti je argumentirao iznesene tvrdnje. Smatram da je to napravio kako bi izvršio pritisak na mene kao zaposlenicu i sindikalnu povjerenicu, odnosno kako bi me diskreditirao kao predsjednicu Sindikata novinara Hrvatske. U cijeloj priči ja nisam dobila priliku ni da mu nakon saborskog Odbora iznesem dokaze da njegove izjave ne odgovaraju istini. Kazimir Bačić je glavni ravnatelj i mora znati kako treba postupati. To je u opisu njegova posla, a on je za to plaćen.”

Upitana u čemu je problem Zakona o HRT-u kratko i jasno je kazala: “U načinu izbora glavnog ravnatelja HRT-a i njegovim prevelikim ovlastima”

Čini se da je svojim intervjuom itekako “piknula” vodstvo HRT-a, no kako stvari stoje, ne bi bilo ništa neobično niti da se cijela priča okrene u Majinu korist i da zbog načina i razloga zbog kojeg je dobila opomenu pred otkaz i njen nadređeni završi izvan ove kuće, jer po Majinim riječima nije učinila ništa doli tražila ono što bi svakom radniku ma gdje god radio trebalo biti omogućeno, a to je osnivanje neovisnog povjerenstva koje bi ojačalo poziciju žrtve unutar sustava, a u konkretnom slučaju na HRT-u riječ je bila o seksualnom uznemiravanju.