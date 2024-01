Ovi su slavni Hrvati zauvijek napustili grad i otišli živjeti na selo: ‘Žalim samo što nisam prije’

Užareni gradski asfalt, smog, plinovi, škripanje guma, prometna gužva, gužva na šalterima i blagajnama bile su u dovoljan razlog za brojne Hrvate da spakiraju kofere i svoj stan u velikom gradu zamijene seoskom idilom.

Sudeći po njihovim iskrenim ispovijestima, za takvom odlukom nikada nisu požalili. Dušan Bućan, Sanja Doležal, Marija Borić i Ivana Banfić samo su neki od slavnih osoba koji su se odlučili na takav potez.

“Danas moj život u Stubičkima i nekada u Zagrebu uopće se ne može uspoređivati i ja sam presretna zbog svoje odluke. Možda se pomaknula ta granica zrelijih godina, no ja sam jednostavno došla do tog trenutka u životu da se vratim. Pročitala sam poslije da kada se čovjek nađe na životnoj prekretnici, najbolje što može učiniti jest vratiti se kući. Ja sam pročistila svoj život, shvatila tko su mi prijatelji i sve mi je sjelo na svoje mjesto. Osjetila sam taj dodir sa zemljom i on me stvarno umiruje. Iz dana u dan možeš vidjet plodove svog rada i to je stvarno predivno. Radim posao koji obožavam i živim na mjestu koje volim. Ujutro sama donesem iz vrta što ću doručkovati, a to nije ni špricano ni gnojeno, što izraste, izraste. Ono što ne možemo pojesti donesem kolegama iz kazališta, podijelim i stvarno uživam u takvom načinu života’, rekla je za Jutarnji. Marija sa suprugom Branimirom Jerneićem čeka djevojčicu, a sinčića su dobili u ožujku 2020. godine”, rekla je jednom prilikom.

View this post on Instagram A post shared by Marija Jerneić (@maraboop)







Sanja Doležal

Pjevačica Novih fosila, Sanja Doležal, zagrebačke je ulice zamijenila seoskom idilom u Donjem Zvečaju na Mrežnici.

“Na Mrežnici sam veći dio godine, ali zbog praktičnosti Božić je ipak u Zagrebu. Odem i zimi, pogotovo ako padne snijeg. Tada je priroda čarobna”, rekla je jednom prilikom.









Ivana Banfić

I Bee, odnosno Ivana Banfić, svoj je vječni dom pronašla u Staroj Drenčini, mjestu udaljenom 11 kilometara od Petrinje, u kojem danas živi sa suprugom i sinom.

“Kao obitelj željeli smo promjenu i da isprobamo drugačiji način života od urbanog. Suprug i ja volimo prirodu i nekako nam je to spontano došlo. Krenuli smo se u novu avanturu, život na selu. Preuređujemo staro seosko imanje i tamo živimo. Nije možda jednostavno i bajkovito kako se činilo”, rekla je prije nekoliko godina.

“Grijanje na drva, smrzavanje vode iz bunara i mnoga druga nova iskustva s kojima se do sada nismo susretali. Lijepo je i mirno. Novo okruženje, novi ljudi, nova prijateljstva… Sve je to zabavno i novo”, rekla je pjevačica.

Dušan Bućan

Glumac zagrebačkog HNK Dušan Bućan se prije otprilike osam godina odselio se na djedovinu, selo Bović na Kordunu, udaljeno 60-ak kilometara od Zagreba.

“Oduvijek me to interesiralo s obzirom na to da sam od malena paralelno bio na gradu i u selu, ali sam uvijek to odgađao u životu. Okidač je ustvari bio moj odlazak na Aljasku gdje sam proveo neko vrijeme u divljini, u surovim uvjetima. Kada sam se vratio, više ništa nije bilo isto”, rekao je. Vikendicu je pretvorio u svoj dom.

“Djedovina je zapravo mamino nasljeđe, tamo je bila vikendica koju sam pretvorio u kuću za život”, dodao je Bućan koji o povratku u grad niti ne razmišlja.

“Ne nedostaje mi grad. Dosta sam se nahodao. Iz grada mi nedostaju prijatelji, odnosno dostupnost prijatelja. Ja radim u gradu pa ga gledam kroz tu neku dimenziju. Vratio se u grad zasad ne bi. Očekivanja su mi ispunjena. Žao mi je samo što to nisam ranije napravio”, ispričao je.