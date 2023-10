Ovi su ljudi istetovirali Mišu Kovača: Jedan je i svoju kćer nazvao po Mišinoj

Autor: Barbara Grgić

Mate Mišo Kovač nije samo glazbenik. Mate Mišo Kovač je kult ličnosti, a to dokazuju i sljedeći primjeri. Naime, Denis Bezer i Mate Boras su samo dvojica u moru ljudi koja obožavaju i na neki način čak i “štuju” Matu Mišu Kovača.

I Denis i Mate su otišli toliko daleko da su Matu Mišu Kovača zauvijek “zalijepili” za svoje tijelo. Naime, Denis iz Metkovića davnih je dana na svom tijelu istetovirao Hajdukov grb, u grbu je stadion Poljud, a gore iznad sjevera je Mišo Kovač, naravno raširenih ruku.

“Još kao dijete slušao sam Mišu. Tetovaža je nastala 2007. godine nakon što sam s njim zapjevao na bini. Bio je koncert u Metkoviću, Vinko Coce i Mišo Kovač, a ja sam se u jednom trenutku odlučio popeti na stage. Ponijelo me. Nitko me nije pozvao da se pridružim, nego sam nekako zaobišao security i uspeo se gore, a onda mi je Mišo dao mikrofon i skupa smo zapjevali. Nakon toga odlučio sam napraviti tetovažu tako da se tog doživljaja sjećam zauvijek”, pojašnjava Bezer.

Nemoguće je bilo opisati mu što mu u životu znači Mate Mišo Kovač.

“Ne mogu to objasniti. Te njegove pjesme… Pa onda kad izađe na binu, digne ruke, meni krene suza. Na zadnjem koncertu u Splitu zaplakao sam već na prvoj pjesmi. Pogotovo još kad sam vidio da nam je Mišo malo oslabio… Nadam se da je sada bolje”, prisjeća se Bezer.

Mate je svojoj kćeri dao ime po Mišinoj Ivani

I Mate Boras iz Dubrovnika zna što znači ljubav prema Miši. On čak i po cijenu otkaza ide na Mišine koncerte, a svojoj je kćeri dao ime po Mišinoj Ivani.

“Imam istetoviran Mišin lik, kao i njegove stihove. Prvo sam istetovirao njegov lik, ispod kojega stoji stih “Dalmacija u mom oku”. Nakon pola godine odlučio sam se za drugu tetovažu, i tako sam si dao ispisati jedan od meni njegovih omiljenijih stihova: “Samo jednom ljubav pokuca na vrata”, kaže Mate Boras, koji je tetovaže dao napraviti prije 10 godina, u svojim ranim dvadesetima.









“Oko 15. godine ja sam čuo njegove pjesme, bio je to kraj osnovne škole. I meni je to ostalo u duši zauvijek, jednostavno sam nastavio to slušati i odlaziti na koncerte. Od svoje 16. godine bio sam na gotovo svakom koncertu, ja sam jedan od njegovih najvećih fanova u državi. Išao sam za Mišom na koncert u Makedoniju, a jednom sam već imao i avionsku kartu za koncert u Zürichu, ali sam se nešto bio razbolio, pa me žena nije taj put pustila. Na svim sam domaćim koncertima bio prisutan. Gledaj, nema tu dileme, kada je negdje Mišin koncert, ja idem, pa i pod cijenu otkaza”, rekao je Boras te se prisjetio svog prvog koncerta.









Davne 1996. otišao na prvi Mišin koncert

“Bila je to 1996. godina, Poljud… Otac me vodio na taj koncert. Što da ti kažem, otada ga slušam i uživam u njegovoj glazbi, a kći mi se zove Ivana po njegovoj kćeri”, otkrio je Mate.