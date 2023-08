Ovi poznati Hrvati svoj su spas pronašli u vjeri: ‘Mi smo se hvalili da živimo Sodomu i Gomoru…’

Ante Cash, Blanka Vlašić, Jasmin Stavros, Marin Ivanović Stoka, Nina Badrić i Simona Mijoković samo su neki od poznatih Hrvata koji su, unatoč slavi i novcu koji je došao s njom, svoj spas i mir pronašli tek kada su se obratili i u potpunosti posvetili Bogu.

Ante Cash

Tvorac hitova “Ante”, “Milena”, “Iđen doli”, “Cigla je stigla”, “Fešta” i “Vakula”, Ante Cash u svojoj je mladosti kroz svoje pjesme, ali i javne istupe, u mnogočemu kritizirao Crkvu. Ipak, kako je sam svojevremeno rekao, Bog ga je pronašao u životnoj kaljuži, beznađu i pesimizmu, a cijeli je proces njegova obraćenja trajao gotovo četiri godine.

"Moja preobrazba se nije dogodila u jednom trenutku. Nisam, kao brojni drugi obraćenici, odjednom pao na pod, a onda se u sljedećoj sekundi probudio kao drugi čovjek", objašnjava. Bio sam tipična biblijska zalutala ovca koja je prema nekim svojim intuicijama i osjećajima procjenjivala što je grijeh, odnosno što je dobro, a što zlo", rekao je jednom prilikom o svom obraćenju.





















Blanka Vlašić

Antina prezimenjakinja, jedna od naših najboljih sportašica svih vremena, Blanka Vlašić, gotovo se prije svakog svog skoka znala prekrižiti. Koliko joj je vjera značila u životu, nikada nije krila.

Jednom je prilikom rekla kako je Boga upoznala na parkiralištu, u periodu kad je bila ozlijeđena i proživljavala, kako kaže, najgore trenutke u karijeri.

“U mom životu, gdje nije bilo mjesta ni za koga, Gospodin je pronašao mjesto za sebe! Gospodin mi je kroz ono što ja razumijem, kroz moj sport, kroz moje okolnosti, pokaza da nije do mene. Da ja uopće nisam previše bitna. Da On može i s mrvicama napraviti puno! Pokazao mi je kakva moram biti uvijek kako bi on mogao svaki dan od mene napraviti pobjednika! I taj pobjednik nije onaj kojem se plješće i klanja, to je pobjednik kao iz one priče: koji pomaže, koji sluša, koji ljubi drugoga! Samo zato što je beskrajno ljubljen”, rekla je Blanka u jednom svom intervjuu.

Jasmin Stavros

Nedavno preminuli Jasmin Stavros vjeri se okrenuo tek u zrelim godinama. Kako je i sam tvrdio u više navrata, tek je nakon ženidbe spoznao koliko mu je puta Bog “intervenirao” u život, sačuvavši ga u mladosti od brojnih poroka.

“Da budem iskren, nisam ni ja bio svetac i ja sam bio u grijehu, dotakao sam dno života, ali uz Božju pomoć sam sad tu gdje jesam. Ne može materijalno biti na prvom mjestu. Imanje, zemlja, kuća, novci. To pustite, to će biti ili neće biti. Ja sam preko noći izgubio ogromne novce. Prijatelji su mislili da ću možda podići ruku na sebe. Rekao sam da je to bila Božja volja, tako je trebalo biti. Nagovorili su me da budem pohlepan i bio sam pohlepan i Bog me udrija po ušima”, ispričao je Stavros jednom prilikom.

Simona Mijoković

Bivša starleta Simona Mijoković otvoreno je u više navrata priznala kako je, sa svojim bivšim suprugom Antom Gotovcem, živjela itekako razvratan život.

“Mi smo se hvalili da živimo Sodomu i Gomoru. Kod nas su bili partiji, doslovno orgijanje, drogiranje, svaki nemoral, sve ono što je najveći nemoral to se događalo u našoj kući”, kazala je Simona. Njen se životu u potpunosti promijenio kada je s 20 godina rodila kćerkicu Gabrijelu.

Danas Simona uživa u obiteljskom životu sa suprugom Stanislavom Mijokovićem, kćerima Gabrijelom, Amalijom i Zvjezdanom i sinovima Joshuom i Michaelom.

Nina Badrić

“Tko pjeva, dvaput moli”, rečenica je koja se često može čuti u krugovima vjernika, posebice obožavatelja duhovne glazbe. Upravo se takvoj glazbi u nekom periodu svog života posvetila i Nina Badrić.

“Vjera je dar. Ne smije nitko osuđivati ljude koji nisu dobili taj dar. Netko je pokucao na vrata moga srca, bila sam Mu važna. Ja nisam tražila Njega, On je mene našao”, otkrila je Nina u svojem svjedočanstvu.

Stefany Hohnjec

Bivša manekenka Stefany Hohnjec zamijenila je svjetla reflektora i raskalašena druženja s poznatim starletama za miran i stabilan obiteljski život uz puno molitve i duhovnih bdijenja.

“Nakon što sam postala Miss sporta, dogodila se prekretnica u mojem životu i ja sam se izgubila. Skrenula sam u drugu ulicu, što možda nije bila volja Božja, ali sve se s razlogom dogodilo. Prošla sam teške stvari, vidjela i doživjela mnogo toga, no opet je Bog tako htio. Kroza sve to mene je gradio i rasla sam do trenutka dok nije došlo do bližeg susreta i upoznavanja s Bogom. Da u prošlosti nisam imala toliko teških situacija, ne bih mogla toliko duboko doživjeti susret s Bogom”, izjavila je Hohnjec prije nekoliko godina.

Marin Ivanković Stole

Glazbenik i reper Marin Ivanović Stole se po izlasku iz komune vratio na estradu, a upravo mu je vjera pomogla da se izbavi iz pakla droge.

“Prošao sam u 18 godina ovisnosti svašta, od psihijatara, egzorcista, terapija, ludnice, komune… Sve što možete zamisliti. Uvijek kažem da je droga savršena stvar s najkatastrofalnijim posljedicama na svijetu. Meni se puno puta dogodilo nešto ružno, ali Bog ima neki drugi plan sa mnom. Mene je iz predoziranja iz umiranja, vraćao među žive“, ispričao je Stole koji je, kako bi se izbavio iz nevolje ovisnosti, uputio u Cenacolo.

Sestre Husar

Bivše članice grupe Divas, Ivana Husar Mlinac i Marija Husar Rimac svjetovnu su glazbu u potpunosti zamijenile duhovnom.

“Moj život počeo je tek nakon što sam doživjela jedan jako lijep kontakt s Bogom. Osnovala sam obitelj, dobila prvo dijete i shvatila da moja pjevačka karijera kao takva više nije upotrebljiva”, rekla je Ivana jednom prilikom.

Alan Hržica

“Kako bi nam dobro bilo” i “Violine”, pjesme su koje su početkom 2000-ih lansirale glazbenika Alana Hržicu u hrvatsku estradnu orbitu. Ipak, svjetovne stihove u kojima se isprepleću žudnja, strast i pohotnost, zamijenio je pjesmama duhovne tematike.

“Jeshua”, “Gledaj On te gleda”, “Ime ti je Sveti” i “Srce predajem ti”, pjesme su koje su redovno na repertoaru brojnih duhovnih koncerata diljem Hrvatske, ali i regije. Ipak, put do konačnog obraćenja bio je, u najmanju ruku, trnovit.

“Isus je postao dio mene, aktivirala se moja želja da ga upoznam. Isus i ja krećemo na put. Bilo je okova, ali krenuo sam na put obraćenja, na put promjene srca. To je najljepša i najbolja stvar koju sam učinio u životu. Išao sam upoznati Gospodina. Polako, čitajući Bibliji, bio sam s mladima u župi u u Palmotićevoj. Zamolio sam p. Ikea Mandurića da osnujem molitvenu zajednicu Srce Isusovo. Mladi su krenuli na molitvu krunice na Kamenita vrata. Najprije nas je bilo 3, pa 10, pa 50. Otišao sam na Kamenita vrata s gitarom, znao sam biti gore na minus 17 stupnjeva. Onda je 300 ljudi došlo i krenulo moliti krunicu utorkom, stvarala se zajednica. Gospodin je obnavljao živote tih ljudi. Sad već deset godina, svaki utorak, na proljeće na Kamenitim vratima moli 1000 mladih. Puno je obraćenja, ozdravljenja srca” istaknuo je Hržica, koji je i svoju suprugu zaprosio pred slikom Majke Božje na Kamenitim vratima.