Nasljednica Danijele Martinović ne srami se svojih prednosti, gotovo sve na ‘izvolite’

Popularna hrvatska pjevačica Domenica Žuvela (30) vodi aktivan život na društvenim mrežama. Iako rijetko kada s obožavateljima dijeli provokativna izdanja, ovoga puta odlučila se za jednu veoma izazovnu modnu kombinaciju.

Putem svojeg Instagrama podijelila je fotografiju na kojoj pozira u tirkiznom jednodijelnom kupaćem kostimu svjetlucave tkanine.

Kostim je dizajniran sa širokim prorezom koji se od dekoltea spušta prema desnom boku. Time je dodatno naglasila svoju savršenu figuru, za koju je, barem djelomično, zaslužan njen aktivan život na glazbenoj sceni.





Osim pjevanjem, oduševljava i pokretima

Čini se kako odabirom ove neočekivane kombinacije nije pogriješila, barem ako je suditi prema komentarima njenih fanova.

“Najljepša i najpametnija na cijelom svijetu”, “Isuse”, “Prekrasno li je”, “Wow ljepoto, predivna si”, “Savršeno. Kostim top”, “Izgled bez greške”, pisali su joj obožavatelji.









Osim ovom objavom, pjevačica je svakodnevno mamila uzdahe i svojim sudjelovanjem u showu ‘Ples sa zvijezdama’. Tamo je s Alanom Walmeom činila osmi par koji je napustio show.









Podsjetimo, ova talentirana glazbenica, rodom iz Vela Luke, ranije ove godine javnosti je konačno pokazala svojeg partnera. Radi se o odvjetniku Ivanu Bačiću, kojeg je do tada vješto skrivala od javnosti, a otkrila je kako su u vezi već 10 godina.

“Nisam htjela da smo previše u medijima jer on nije javna osoba i to nam je bio neki početni dogovor kad smo krenuli, da ne moramo dijeliti taj neki teret javnog života. Ja bih voljela da se vratimo na ono gdje ljudi ne trebaju gledati moj privatni život, ali kad je već završilo tako kako je što sad,” izjavila je tada za In Magazin.