OVAKO JE SAKRILA GAĆICE: Ella Dvornik odlučila ušutkati hejtere pa otkrila svoju tajnu! ‘Za ljude koji žive u kamenom dobu’

Autor: Dnevno.hr/T. P.

Ella Dvornik novim je potezom stala na kraj ‘zlim jezicima’ koji su je zbog sinoćnjeg pojavljivanja na Storyjevom ‘Hall of fame’ tulumu osudili da je degutantna jer se, prema njihovom mišljenju, crvenim tepihom prošetala bez donjeg rublja.

Influencerica je odjenula dugačku bijelu haljinu s visokim prorezom na nogama i dubokim dekolteom. Mnogi su, dok je pozirala pred objektivima kamera, zaključili da je Ella ‘zaboravila’ odjenuti gaćice.



Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Ella Dvornik-Pearce (@elladvornik)

Kako bi stala na kraj raznim nagađanjima, 31-godišnjakinja je objavila Instagram video u kojem je objasnila trik s ‘nevidljivim gaćicama’.

‘Eto kako sam sakrila gaće jučer. Pratite me za još savjeta’, napisala je u opisu videa u kojem demonstrira svoj trik koji je zbunio mnoge.

‘Evo vam lagana demonstracija jer ste me pitali kako sam uspjela sakriti gaće jučer. Dakle, uzmete gaće, navučete ih, onda ih uzmete, skupite i zakačite. To vam je to. Tako sam sakrila gaće jučer’, rekla je u videu.









Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Ella Dvornik-Pearce (@elladvornik)







‘Za ljude koji i dalje žive u kamenom dobu mislim da ćeš morati i nacrtati da shvate kako današnja moda funkcionira. Inače sve pohvale za haljinu’, komentar je Ellinog fana.

Organizatori ‘Story hall of fame’ eventa sinoć su podijelili brojne nagrade, a influencericu Ellu Dvornik nagradili su statuom za najbolji editorijal.