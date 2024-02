Ovako je Lepa Brena pričala o braniteljima: ‘Voljela bih da se mojom karijerom bave učeni ljudi’

Autor: G.B.

Ako netko s prostora bivše Jugoslavije može konkurirati apsolutnoj rekorderki Aleksandri Prijović, po pitanju rasprodanih koncerata, onda je to njena svekrva, Lepa Brena, koja je u četvrtak na svojim društvenim mrežama najavila svoju četvrtu zagrebačku Arenu.

“Ovu predivnu zimsku večer uživam pored upaljenog kamina i jedne čaše vina, baš sam sretna što se čujemo. Nadam se da je ova zimska noć ugodna i vašim slušateljima. Zaista veliko hvala publici iz Hrvatske, Zagreba i svima onima koji su do sada kupili karte za 6 i 7. prosinca. S radošću mogu reći da je i 9. prosinca rasprodan i svečano objavljujem da ćemo radi velikog interesa naše publike otvoriti zagrebačku Arenu i 10. prosinca”, poručila je omiljena pjevačica svih generacija, prije nekoliko trenutaka za Extra FM.

“Ja zaista imam jednu veliku, istinsku želju da se zahvalim svojoj publici na svoj podršci, da iz 2024. godine izađemo sretni, veseli, s pozitivnom energijom s jako dobrom kondicijom koja će nam trebati za koncerte. Sigurno će ti koncerti biti veoma inovativni, posebni i drugačiji. Želim obradovati publiku s novitetima u vizualnom i glazbenom smislu. Za mene je važno da moja publika dođe sretna, raspoložena, da tu jednu dobru i pozitivnu energiju kada se završe koncerti pamte i nose u sebi jedan duži period. Bit će to koncerti za pamćenje, to mogu svojoj publici obećati. Moja ekipa i ja već krećemo praviti poseban plan i program za zagrebačku Arenu. Znam da će to biti jedan fantastičan pozdrav s 2024. godinom i ulazak u novu”, dodala je pjevačica.

View this post on Instagram A post shared by ExtraFM/ExtraTV (@extra_fm)









Branitelji iz Koprivnice pokušali otkazati koncert

Podsjetimo, o koncertu Lepe Brene u Areni Zagreb te 2009. godine pisalo se mjesecima prije, no tada je došlo i do pokušaja bojkotiranja samog koncerta.