Ovako je Fabijan Šovagović govorio o svojoj djeci: ‘On ima ustao kao lavabo, a na Anju sam ljut’

No, kad nije bio u kazalištu, bio je kod kuće uz svoju suprugu i svoje djece. U braku je sa suprugom Majom dobio sina i kćer, Filipa i Anju, a koji su oboje također glumci. Dugogodišnji brak s Majom Blaškov smatra se jednom od najljepših domaćih ljubavnih priča.

Naime, par se vjenčao 1963., a ostali su zajedno sve dok ih smrt nije rastavila. Maja je inače profesorica hrvatskog jezika koja svjetla reflektora nikada nije voljela, za razliku od supruga i djece.







‘Govorim mu da ima usta kao lavabo’

“Kad se Anja odlučila za glumu, nije mi to smetalo, samo sam bio malo ljutit što je prilično naglo odbacila violončelo. A Filip je mislio da neće morati raditi ode li u glumce! Prevario se. Neprestance mu govorim da mora čitati jer se pred kamerama točno vidi koliko tko ima u glavi. On je nadaren, to je istina, i zgodan na djeda, a i baš mu zato govorim da ima usta kao lavabo. Da razbijem njegovu fascinaciju samim sobom. Znate, gluma je privlačno zanimanje, ali ne i lako. Smatram da je teško poput oranja”, ispričao je Fabijan jednom prilikom. No, priznaje – žao mu je što nikada sa svojom djecom nije snimio film.

“Žao mi je što dosad ništa nisam snimio sa svojom djecom, kćeri Anjom, sinom Filipom i zetom Draganom Despotom. Barem da se kao Hitchcock samo prošećem kroz kadar. S Anjom sam prije 16 godina glumio u Shakespeareovoj ‘Oluji’. Ja sam bio Prosper, a ona moja kći Miranda. Bila je tada 17-godišnja gimnazijalka. Tko bi rekao da će izrasti u glumicu’, rekao je veliki glumac pred kraj svog života.