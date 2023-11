Ovako Ivana Knoll tješi samu sebe kad joj nedostaje Balkan: ‘Postaje još gore’

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Najvatrenija hrvatska navijačica, Ivana Knoll, već neko vrijeme obožavateljima se javlja ‘preko bare’. Čini se kako joj nakon selidbe u Miami ne manjka avantura, no ponekad joj jedna stvar ipak nedostaje.

Naime, kako je otkrila putem društvenih mreža, s vremena na vrijeme joj nedostaje Balkan. Ali čini se kako je za to našla utjehu, koju je podijelila sa fanovima.





Pleše uz srpsku glazbu

“Kada me udari moj Balkan. Nedostaje mi!” napisala je Knoll u svojoj Instagram priči. Tamo je podijelila snimku na kojoj pleše i pjeva uz jedan od hitova srpske pjevačice Tee Tairović.

No pokazala je kako nije sve ostalo samo na laganim pokretima. “I postaje sve gore,” napisala je uz snimku na kojoj se uistinu rasplesala, pokazujući svoje plesne pokrete na kauču.

Podsjetimo, upravo se Tea Tairović nedavno našla na meti kritika, zbog čega se odlučila na izmjenu jedne od pjesama. Oni koji dobro znaju hit pjesmu ‘Izrael i Palestina’ sada će umjesto naslovnih stihova morati pjevati ‘Španija i Argentina’.

Zauvijek promijenila tekst

“Spominju se dvije države i u pjesmi se spominje ljubav, tako da možemo slobodno reći da ima čak pomirljivu tematiku. Ali… Ako to netko shvaća drugačije ili želi shvatiti drugačije, nije ni važno, i ako to nekog vrijeđa… Za slučaj da to nekog vrijeđa, ja sam tekst pjesme promijenila,” otkrila je Tea za srpske medije.

Naša Ivana Knoll svoj status najvatrenije navijačice stekla je nakon Svjetskog prvenstva u Kataru. Od tamo je oduševljavala svjetske medije svojim vatrenim odjevnim kombinacijama.









Nedavno je također otkrila kako ponovno odlazi u Ameriku, gdje je već i prije boravila. No tamo se nije primila navijanja, već glazbe. U jednoj od svojih objava pozirala je za DJ pultom, time dajući naslutiti kako je sa tribina prešla u svijet glazbe.