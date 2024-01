Ovako danas izgleda Borina ‘lutka sa naslovne strane’: Prekid ga inspirirao na najveći hit

Biljana Nevajda Šević. Njoj su bili posvećeni najljepši stihovi legendarne Riblje čorbe. Bila je jedna od najtraženijih manekenki sedamdesetih godina, djevojaka koje su u Jugoslaviji radile punom parom. Nije tada bilo puno njih koji su snimali reklame i nosili revije, pa je Biljana tada bila jako zaposlena. Trideset reklama je snimila u Sloveniji, a u Dubrovnik je putovala i do pet puta mjesečno.

U svijet manekenstva ušla je zbog svoje visine, prije toga bavila se gimnastikom, a onda je 1968. godine definitivno otišla u svijet ljepote. Biljana je bila jedno od najljepših lica sedamdesetih godina. Ipak, danas se bavi umjetnošću. Radi u galeriji, sretno je udata majka i baka. Ponosna je Biljana na sve što je u životu prošla, a činjenicu da je za Boru Đorđevića bila fatalna, tada nije shvaćala, piše 100posto.hr.

Upoznali se na zabavi

Svijet poznatih i slavih doveo ju je i do Bore Đorđevića. U redakciji tadašnjeg časopisa “Nada” imali su večer posvjećenu ženama ambasadora, a na istoj je i Biljana bila gost. Tada je upoznala rokera, zajedno su proveli više od pola godine, no onda ga je ostavila. Jednom je prilikom ispričala kako je izgledao njihov prvi poziv nakon prekida.

“Bila je večer. Zvoni telefon, javlja se Bora. Moli me da se nađemo “Pod lipom” da mi pročita pjesmu koju mi je napisao. Spremim se i odem, kad tamo… Baš kao u pjesmi: “Dok stoji za šankom delimično pijan, mrzeći pomalo i sebe i druge, ubija lagano konjak, cigarete”. Sjednemo za stoll i on mi onako u dahu, iz svoje čuvene sveske, u koju je pisao stihove, pročita: “Nisam od onih koji cvile, više te nemam i šta tu mogu, bar se nasmeši kada me vidiš, ostani đubre do kraja” – ispričala je Biljana, pa je opisala kako se osjećala kada je čula riječi.

“U prvi mah mi je to “đubre” zvučalo pomalo grubo, ali kad sam shvatila da je to “đubre” zapravo jedna opasna, fenomenalna osoba kojom je on očaran, a ona ga nemilosrdno ostavlja, definitivno mi se dopala pjesma! Međutim, to je bilo sve. U tom trenutku nije izazvala nikakav potres u meni. Sjećam se da sam čak bila ravnodušna i kada su tu stvar puštali na mojoj svadbi. Uopće me nije doticala”, rekla je nekadašnja manekenka četrdeset godina nakon izlaska pjesme.