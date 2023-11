Ovaj uspješni mladić sin je Izetove spremačice Šefike iz ‘Lud, zbunjen, normalan’: Evo čime se bavi

Autor: Barbara Grgić

Ismar Žalica, jedno je od najprepoznatljivijih imena iz područja grafičkog dizajna mlađe generacije u Bosni i Hercegovini. Magistrirao je na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, na kojoj danas radi kao Viši asistent iz područja fotografije, odsjek Grafički dizajn.

Još od studentskih dana nagrađivan je za postizanje izuzetnih rezultata tokom školovanja.





U svojoj dosadašnjoj karijeri realizirao je preko četrdeset projekata u suradnji s kazališnim kućama i festivalima, filmskim produkcijama, nezavisnim glazbenim izvođačima. Za svoj rad je nagrađen nizom nagrada i priznanja.

Poznati roditelji

Ipak, šira ga javnost najviše zna kao sina glumice Jasne Žalice i redatelja serije “Lud, zbunjen, normalan”, Pjera Žalice. No, kako je sam rekao, njemu to ne predstavlja nikakav teret.

“Roditelji su me odgojili da ne nastojim razmišljati o tome. Odgajali su me tako da sposobnost, vlastiti rad i pamet donose stvarne nagrade. Ne bih rekao da mi je poznato prezime ni odmoglo, ni pomoglo. Ali kada bih znao da sam nešto neopravdano dobio, ne bih mogao živjeti s tim. Odrastao sam u vrlo bliskoj obitelji, jedino sam dijete i uvijek sam imao podršku roditelja čak i kada nešto ne uradim kako bi trebalo. Vrlo jasno su mi davali do znanja kad bih nešto zeznuo iako nisam bio problematično dijete. Veoma sam zahvalan svojim roditeljima što su me naučili odgovornosti, što me uče kako da stojim na svoje dvije noge i kako da se ne oslanjam na stvari poput prezimena ili slično”, rekao je u jednom intervjuu.

Samouvjereno je izjavio i kako je veoma ponosan i na mamu i na tatu.

“Veoma sam ponosan na njih, ponosan sam kada vidim koliko rade i trude se, koliko su mi pružili bezuvjetne ljubavi. Trudim se da to vratim na najviše načina na koje mogu”, dodao je.









Podsjetimo, Ismarova mama, glumica Jasna Žalica utjelovila je luckastu kućnu spremačicu Šefiku u seriji “Lud, zbunjen, normalan”, a najviše je vremena provodila upravo s pokojnim glumcem Mustafom Nadarevićem.

“Mustafa je čovjek zbog kojeg mladi ljudi žele biti glumci i čovjek od kojeg se uči i s kojim vam je i čast i zadovoljstvo, a istovremeno vam se čini da ste s njim oduvijek radili. Prirodno je s njim biti u kadru. On je prijatelj i gospodin glumac”, rekla je Jasna jednom o kolegi.

Serija je bila njen prvi susret s TV produkcijom

Jasna je u jednom trenutku morala napustiti seriju, no onda se ipak odlučila vratiti.

‘Ta serija je bila moj prvi susret sa TV produkcijom tog tipa. Na početku nismo mogli ni pretpostaviti koji interes će pobuditi kod publike. Prestala sam igrati u seriji, jer su mi se nudili neki drugi poslovi koji su mi u tom trenutku, nakon odigranih 36 epizoda bili atraktivni i zanimljivi, a serija je nastavila svojim tijekom. Godinama kasnije, učinilo mi se zabavno da se po stare dane vratim u tu priču. I ne mogu opisati svoju sreću što sam uspjela još malo uživati u društvu i radu sa mojim dragim Mustafom Nadarevićem. Prestali smo snimati zbog korone i nikada više nećemo, zbog toga što nema Muje’, kazala je svojevremeno.

Jasna je danas redovita profesorica na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu gdje predaje predmet “Pokret”.