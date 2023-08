Ovaj domaći glumac tiha je patnja mnogih dama, a sada je napokon otkrio s kime je proveo ljeto

Autor: I.D.

Odmoran, preplanuo i pun elana pred nove radne pobjede, glumac Marko Braić vratio se na set RTL-ove nadolazeće serije “San snova”, koja s prikazivanjem počinje u ponedjeljak, 28. kolovoza u 20.15 sati.

Lik Alena Stošića glumcu Marku Braiću poprilično je ušao pod kožu – cijeli radni dan provodi u ulozi temperamentnog emotivca čiji se karijerni san bizarnim događajem prekinuo preko noći.

Nakon godišnjeg odmora koji je proveo u svom rodnom selu uz roditelje i najbližu obitelj, Braić se brzo vratio u radnu atmosferu i rutinu na setu.





‘More me razmazilo…’

Prije nego što se vratio na set, Braić je dane ispunio avanturama uz plažu, na svom voljenom motoru.

“Ljeto sam proveo u kući na selu kod svojih, motorom sam obilazio plaže, dosta vremena proveo i u samoći te sam tako napunio baterije i vratio se u Zagreb. More me razmazilo i trebalo mi je tjedan dana da se vratim u rutinu koju sam stekao prije godišnjeg. No sada je već sve bolje i lakše”, rekao je Braić.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Marko Braić (@marko_braic)









Braić priznaje da mu je Alen Stošić ušao pod kožu te gledateljima garantira da će njegov lik pokazati mnogo toga.

“Od Alena mogu očekivati svašta, to je lik s nizom emocija koje ne zna artikulirati, turbulentan je i zanimljiv, često u najboljoj namjeri napravi nešto krivo… Nadam se da će ga gledatelji brzo zavoljeti”, jasan je Marko.

Nekada i privatno, kaže, prepozna poneku Alenovu karakternu crtu. Nadolazeću perjanicu RTL-ove jesenske sheme Braić preporučuje svima.









“Imamo jednu urbanu, zanimljivu priču o ljudima koje će svatko prepoznati u svom susjedstvu, obitelji ili krugu prijatelja. Likovi su svakodnevni i jako zanimljivi, a serija obrađuje i jako intrigantne teme o kojima se ne priča često.

Jedva čekam da gledatelji vide na čemu smo vrijedno radili proteklih mjesec”, ispričao je glumac.

Inače, Marka smo gledali u emisiji “Zvijezde pjevaju”, a hrvatska ga je javnost prvi put upoznala u seriji “Na granici”.