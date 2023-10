Ova mlada Srpkinja zaludjela je svijet: Već na prvi pogled jasno je zašto je toliko tražena

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Mlada Srpkinja Marija Žeželj nekima je vjerojatno poznata već niz godina. Nekoć je bila YouTuberica koja je zaludjela svijet svojim videozapisima, a u posljednje vrijeme napravila je odmak od uobičajenog i krenula preko bare.

Danas Marija u Americi osvaja modne piste i živi svoj san, a već pri prvom pogledu jasno je zašto je toliko tražena.

Nosi skupocjene modne brendove

Ova 23-godišnja Srpkinja visoka je 180 centimetara, što je čini jednom od najtraženijih djevojaka sa Balkana u modnoj industriji. Dosada je diljem svijeta nosila revije nekih od najvećih modnih brendova.





Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli M A R I J A (@marijazezelj)

Na svojem Instagram profilu Marija se redovito hvali nošenjem brendova kao što su Armani ili Dolce&Gabbana. Ove godine je također nosila revije na tjednima mode u New Yorku i Milanu, od kojih se potonji smatra jednom od svjetskih modnih prijestolnica.







Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli M A R I J A (@marijazezelj)









Skupila na milijune pregleda

Svojom nevjerojatnom ljepotom Marija je 2018. godine došla do velikog priznanja. Uvrštena je, naime, na listu sto najljepših žena svijeta, što je uspjeh tim više impresivan s obzirom na njenu mladu dob.

Osim modelinga, ova Srpkinja pokazala je i znatan talent za pjevanje. Tako je prije šest godina izdala pjesmu ‘Dance Like Nobody Is Watching‘, koja do danas na njenom YouTube kanalu ima nevjerojatnih 23 milijuna pregleda.

Prema napisima medija, Marija je već više od godinu dana u sretnoj vezi sa Alistairom Barclayjem. Riječ je o nasljedniku pokojnog britanskog milijardera Sir Davida Barclayja, čije bogatstvo je 2020. godine procijenjeno na vrtoglavih 7 milijardi funti.