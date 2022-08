‘OVA JE SAMO LEŽALA KA MRTVO TILO’! Severinina mama vikala, ‘nemoj me sramotit’: Zvonila svim susjedima, ‘ova se derala da će iskrvarit i da treba pumpicu’

Autor: Dnevno.hr/T. P.

O žustroj svađi Severine i njezine sestre Marijane Popović oglasili su se susjedi koji su otkrili da se sinoć dogodila prava drama te da su još pod šokom.

‘Samo san uspia razaznat da se svađaju oko imovine. Ova je optuživala Sevu da joj ima dat ono šta je njeno. Onda je jedan taksi sta ispred zgrade i iz njega je izletila neka plavuša. Utrčala je u portun i uskoro iz njega izašla s pjevačicon. Onda su uskočile u Sevin auto i odvezle se.

Nakon toga je sestra nastavila još jače zapomagat i zvonit na sva vrata u portunu. Derala se da će iskrvarit, a rekli su mi da je imala samo neku bezveznu malu ranu na ruci. To je trajalo punih 45 minuta. Onda je legla ispred portuna i stenjala da joj treba nekakva pumpica.





Nekoliko stanara se okupilo oko nje, a došla je i gospođa Ana. Govorila je kćeri da ne radi scene pred svima i da je ne sramoti. Ova je samo ležala ka mrtvo tilo, sve dok nije došla hitna i skupila je’, izjavio je susjed za Slobodnu Dalmaciju.

Podsjetimo, zagrebačka policija uhitila je pjevačicu Severinu Vučković u utorak oko podne u Zagrebu. Uhićenje je uslijedilo, kako doznaje Jutarnji list, nakon što su od splitskih kolega dobili zahtjev za njezinim privođenjem za potrebe kriminalističkog istraživanja.

‘Povod svemu i raspisivanju potrage je, kako doznajemo, neprimjerena prepirka od utorka u splitskom domu majke poznate pjevačice. Prema prijavi sestre Marijane, pjevačica se navodno okomila na nju i to pred njihovom majkom. Bilo je to pod okriljem noći, jedan sat poslije ponoći kada se iz stana orila buka. Njih dvije su se navodno, prijavila je Marijana policiji, žestoko hrvale i šamarale, i to doslovno po cijelom stanu’, piše Jutarnji.