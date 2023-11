Ova je glumica 1987. godine poručila državi da pomogne mladima, a od tada se apsolutno ništa nije promijenilo

Autor: Barbara Grgić

“Uvijek spremne žene” film je iz 1987., redatelja Branka Baletića.

U filmu gledamo sudbine sedam žena, sedam gubitnica. Nezaposlene, bez krova nad glavom, bez obitelji, bez uzvraćene ljubavi. U kontaktu i sudaru sa svijetom, uglavnom svijetom muškaraca, one gube, ali uvijek se ponovno vraćaju u borbu. Grupa se osipa. Neke bivaju pobjeđene životom, a neke same sobom. Preostale guraju dalje, same protiv svih.





Brojni i nakon 36 godina pamte kultnu scenu Dare Džokić, u kojoj se obraća državi.

“Poručujem državi da svakom tko je mlad i jak nađe posao. Pa da vidiš kako će i radni narod i država procvjetati. Što ja, npr. moram ići u Njemačku da bih živjela kao čovjek? Koliko moja domovina voli mene, toliko ću ja voljeti nju”, odlučno je Džokić rekla u filmu, a scena je – na našu žalost – relevantna i dan danas te su se mnogi u njoj i prepoznali.









Svjedoče tomu i brojni komentari ispod videa koji je postao viralan na Tik Toku.

“Tako je, djevojko”, “Sjajno rečeno”, “A žalosti kad je ovo aktualno i nakon tolikih godina”, “Državo, srami se”, “Ovako smo se svi trebali postaviti, možda bi nam bilo i bolje”, samo su neki od komentara na društvenim mrežama.