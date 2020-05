OTVOREN POZIV ZA SVE HRVATICE IZVAN HRVATSKE: Obucite narodnu nošnju i sudjelujte u izboru najljepše

Autor: Dnevno

S Trga gange i hajdučke družine Mijata Tomića u Tomislavgradu 10. srpnja u 20 sati, virtualno će se održati sedma po redu revija i izbor najljepše Hrvatice u narodnoj nošnji izvan Hrvatske. U tom terminu, građanima će se u eter uključiti sudionice izbora koje su hrvatskog podrijetla, a koje imaju između 18 do 30 godina koje do sada nisu sudjelovale na tom izboru, a žive izvan Republike Hrvatske.

Kako bi prijava bila valjana, sudionice trebaju poslati videozapis njih samih u nošnji, u trajanju od minute i pol do maksimalno dvije minute, a obogatiti ga mogu i slikama znamenitosti i prirodnih ljepota zemlje iz koje dolaze. Sudionice se trebaju predstaviti imenom i prezimenom, reći godinu rođenja, čime se bave, navesti koju nošnju nose, koji hobi imaju i nekoliko podataka o zajednici Hrvata u gradu i zemlji u kojoj žive. Poželjno je i da kažu iz kojeg dijela Hrvatske ili BiH su njihovi preci. Uz to, potrebno je priloćiti i jednu portret fotografiju u narodnoj nošnji koja će se dalje koristiti za online izbor najfotogeničnije djevojke na Facebook stranici Udruge „Stećak“. Pobjednica je djevojka koja prikupi najveći broj glasova, a fotografiju i video materijal treba poslati do 20. lipnja.

Na Trgu u Tomislavgradu, zasjedat će Prosudbena komisija koja će izabrati prvu i drugu pratilju i najljepšu Hrvaticu u narodnoj nošnji izvan Hrvatske za 2020. godinu i darovati ih nagradama.

Izbor organizira Hrvatska matica iseljenika (HMI) i Udruga za očuvanje i promicanje tradicijske kulture u Bosni i Hercegovini „Stećak“.