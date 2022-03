OTKRIVENO TKO JE NOVI ‘GOSPODIN SAVRŠENI’: Zgodni splitski doktor fizike postaje zvijezda popularnog showa!

Autor: T. P.

Otkrivena je najbolje čuvana televizijska tajna – nakon višemjesečnih nagađanja, doznalo se tko je novi ‘Gospodin Savršeni’, muškarac za čiju će se naklonost u novoj sezoni boriti kandidatkinje. U pitanju je 31-godišnji Splićanin Toni Šćulac, inače predavač na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu.

‘On je džentlmen, on je snažan i savršeno depiliran. On je besprijekorno precizan. On je doktor fizike. On je sve to. Treći Gospodin Savršeni zna točnu formulu napona, a hoće li svojom pojavom ‘naelektrizirati’ osjetila kandidatkinja, doznat ćemo uskoro’, glasi najava za Gospodina Savršenog u promotivnom videu.

Toni studentima na fakultetu predaje dva predmeta – Specijalnu teoriju relativnosti i Analizu podataka u fizici visokih energija. Dvije godine je predavao i na splitskom Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodarstva.

‘Gospodin Intelektualac’ diplomirao je na splitskom PMF-u, a doktorirao na istom fakultetu u Zagrebu i École Polytechnique u Parizu. Član je Europskog centra za nuklearna istraživanja (CERN), a dobio je i stipendiju od francuske vlade.

“Ne volim predrasude, smatram da u ničemu ne treba ići u ekstreme i treba voditi balansiran život. Na početku doktorata sam shvatio da učim po cijele dane i da to ne može tako, već moram paziti i na svoje tijelo. Body buildingu sam prišao isto perfekcionistički, a meni se svidio jer sam ja strpljiva osoba. Produktivniji sam iako manje vremena provodim učeći i mislim da bi svakako osoba morala imati neku fizičku aktivnost sa strane”, rekao je Šćulac u nedavnom intervjuu za sveučilišni kampus.

‘Jako sam zadovoljna s novim Gospodinom Savršenim, ove godine imamo znanstvenika i intelektualca, istovremeno sportskog duha, lijepo odgojenog čovjeka kojeg bi svaka majka, kako se kaže, poželjela za zeta. Može vam se više ili manje sviđati, može biti ili ne biti po vašem ukusu, ali nitko ne može reći da ove godine nemamo ‘wow’ kandidata’, rekla je Blaće.







Komentari fanova showa već pristižu, a ni studentice nisu ostale ravnodušne na zgodnog profesora koji uskoro postaje televizijsko lice. ‘Harry Potter na mišićima’, glasi jedan od ‘slobodnih’ opisa novog Savršenog.

Zbog pandemije koronavirusa show je sniman sredinom prošle godine, a emitiranje istog očekuje se u udarnom terminu u ožujku. Za njegovu naklonost borit će se dvadeset djevojaka, i to u luksuznoj vili od gotovo 400 kvadrata podno zagrebačkog Sljemena.