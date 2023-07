Otkriveno kako izgleda zet Vasićevih koji ne zna da je Ana bio Giba, majka otkrila: ‘Njihove stare spolne organe su dali drugima’

Autor: Dnevno.hr/T.Š.

Nakon što se doznalo da su Rade i Rada Vasić, bivši sudionici regionalnog Big Brothera, čiji su sinovi Mika i Giba promijeili spol i postali žene, teško bolesni, uslijedile su nove šokantne informacije koje je iznijela majka Rada.

Naime, Mika i Giba su prije nekoliko mjeseci postali glavna tema u regiji nakon što su promijenili spol i sada su Ana i Ivana. Rada se posebno naljutila na medije kada se doznalo da se Ivana udala za misterioznog Nijemca.

“One su to skrivale jer su sve htjele otkriti u nekom realityju. Cijeli proces od početka do kraja. Samo njih dvije. To žele i dalje i neće odustati od toga. To im je poremetilo planove kad se saznalo i zato sam malo bila ljuta. Mi smo svu ušteđevinu potrošili na njihove operacije. To je sve koštalo 50.000 eura. Sve je napravljeno tako dobro da su njihove stare muške spolne organe dali drugim pacijentima, koji su postali muškarci. Doktor koji ih je operirao rekao nam je da su poslije ti pacijenti dobili i djecu. Bitno nam je da su ih svi podržali u toj odluci. Nijednu ružnu riječ nismo čuli da se za sve saznalo”, ispričala je Rada Vasić.





Vasići su otkrili i zašto cijelo vrijeme kriju fotografiju svoga zeta Nijemca, kojeg možete vidjeti ovdje.

“Obje imaju partnere. Ivana se udala za biznismena, on je stariji. Ima oko 40 godina. Ana ima dečka, sada žive zajedno. On je automehaničar u Mercedesu. Isto su godište. Njega nismo upoznali, samo preko video-poziva. Ana želi vidjeti kako će im biti živjeti zajedno, a ako to uspije, oni će se vjenčati. Pokazat ću vam zeta, ali nemojte mu pokazati baš cijelo lice. Netko će vidjeti u Njemačkoj, pa će mu pokazati. Nastao bi problem. On malo razumije srpski, ali tamo ima puno naših, to će se brzo saznati. Samo mi fali da se razvedu zbog mene. On ne zna da je Ivana bila muškarac i da je promijenila spol. To mu nikad nije rekla. Otkad su se oni upoznali, moja kći je žena i ima vaginu. Nije mu palo na pamet da je bila muško. Isti slučaj je i s Anom. Eto, to je glavni razlog”, rekla je Rada za Kurir.