OTKRIVEN RAZLOG! Trenutak kraljičinog pokopa nije se prenosio na TV-u, ovako je Charles reagirao

Iako je nekoliko milijardi ljudi popratilo ispraćaj kraljice Elizabete II., sam pokop bio je rezerviran za najužu obitelj, a snimanje i fotografiranje u tim trenucima – nije bilo dopušteno.

‘Kraljica je pokopana zajedno s vojvodom od Edinburgha u Memorijalnoj kapeli kralja Georgea VI.’, stoji u priopćenju kraljevske obitelji o dijelu sprovoda koji se nije prenosio na televiziji.

U kapelici svetog Jurja, kraljičin lijes stavljen je pored onog od kralja Philipa te se time ispunila Elizabetina želja da ponovno bude pored svoje najveće ljubavi.

This evening a Private Burial will take place in The King George VI Memorial Chapel at Windsor.

The Queen will be Laid to Rest with her late husband The Duke of Edinburgh, alongside her father King George VI, mother Queen Elizabeth The Queen Mother and sister Princess Margaret. pic.twitter.com/pwwZeKs02C

— The Royal Family (@RoyalFamily) September 19, 2022