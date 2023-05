OTKRIO SLATKE DETALJE O UNUCI! Dida Tonči otvorio dušu: ‘Nisu joj ni roditelji baš normalni, ali ona je neobična’

Legendarni hrvatski glazbeni producent Tonči Huljić već se naveliko priprema za nastup na Melodijama Jadrana, festivalu koji će se održati od 23. do 25. lipnja u Splitu. Tamo će sa svojom kćeri Hanom Huljić Grašo, koja se nakon porodiljnog dopusta vraća na scenu, izvoditi ‘Pop misu Mediterana‘. Hana i Tonči tako će nastupati na istom mjestu gdje su ‘Misu’ prvi puta izveli prije dvije godine.

“Za razliku od prva dva izvođenja ovdje, proširit ću program pa ću odsvirati nešto iz crossover materijala, ali samo onaj dio koji se tiče pjesama sa zborom i orkestrom,” najavio je Tonči u razgovoru za In Magazin te je otkrio kako ovog ljeta planira uzeti odmor i provesti vrijeme s unučicom Albom. “Volio bih biti s bebicom, ovo će biti prvo ljeto kada će hodati, biti aktivna i volim biti svaki trenutak tu. Sad se nećemo vidjeti deset dana pa ti to jednostavno fali jer ti uđe pod kožu, vrlo je neobična, haha! Nisu joj ni roditelji ni bake ni dide baš normalni ni obični, al ona je neobična,” rekao je. Djed Tonči ne krije ni koliko je na nju ponosan: “Njen veliki problem i velika dobrobit u životu je to što je halo-efekt nevjerojatan. Nema toga koga neće razoružati. Snimi te i udara gdje si najtanji. Nevjerojatno.”



Prije nastupa na festivalu, Tončija očekuje velik koncert u srcu Beča 19. lipnja. “Taj prostor nije zamišljen za koncerte takvog tipa. To je u strogom centru Beča, dvorac koji ispred sebe ima vrt, obično tu rade dočeke rezultata izbora, promociju premijera, predsjednika, i tako dalje,” pohvalio se. Kaže kako ga prije ovakvih koncerata brine jedino da slučajno nešto ne ‘izvali’ na engleskom: “Lako mi je komunicirati na hrvatskom i stvarati geg situaciju, ali na engleskom, nikad ne znaš kakva je struktura publike. Moram otkriti, to je najteže, taj prvi dio pa ih prozoveš da vidim koliko ima naših, a koliko ima njihovih. I onda po smijehu možeš čut’ gdje je prevaga, jel’.”

Glazbenik se nedavno putem Instagrama obratio javnosti vezano za upite o suradnji koje često dobiva, pa je tako otkrio da za iste nije zainteresiran. “Zbog zaštite intelektualnog vlasništva i mogućih sporova, nakon protoka vremena, molim vas da mi ne šaljete tekstove i melodije, pošto će isti odmah biti uklonjeni iz poruka,” rekao je, te kroz šalu dodao: “Kako se nemam namjeru širiti, dapače, imam se namjeru samo sužavati, u godinama sam kad čovjek ulazi u se! Jednostavno ovo je bio najkraći put.”

'Ulazimo u bezosjećajan svijet'









Osvrnuo se i na to koliko je danas teško mladim glazbenim nadama probiti se na scenu, pa ga ne čudi što nam nedostaje novih zvijezda. Smatra također i kako je ljubav u pjesmama već izlizana tema: “Mislim da smo čak i blizu tog trenutka kada će to postati potpuno irelevantno, da će se puno više pjevati o psihičkom stanju. Polako ulazimo u jedan bezosjećajan svijet.” Ove godine nije propustio ni gledati Eurosong, na kojem je on sam prije dva desetljeća ostvario velike uspjehe. Kaže kako je to jedna potpuno drugačija priča danas nego što je bila u njegovo vrijeme: “70 posto tih izvođača ne bih volio vidjeti na cesti, ne bih htio disati isti zrak s njima u prostoriji.”

Za predstojeći splitski festival ipak ima malo ljepše riječi. “Melodije Jadrana su revija glazbena, nekakav glazbeni sajam gdje dođeš, dobar dan, dobar dan, evo, ja imam neku novu pjesmu pa ću je na ovom mjestu i izložiti. Mislim tko je ne bi ovdje izložio,” zaključio je Tonči. Čini se, dakle, da nam obog ljeta novih domaćih hitova neće nedostajati.