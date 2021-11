‘OTIŠAO JE JEDAN OD VELIKANA DALMATINSKE GLAZBE’ Legendarni bariton pobjeđivao je na festivalima, a dobitnik je nagrade za životno djelo

Autor: Dnevno

Preminuo je legendarni bariton klape Šibenik, Ante Barbača u 80. godini života. Tužnu vijest su na društvenim mrežama objavili članovi klape Maslina i posvetili Anti emotivnu objavu.

“Jutros nas je nakon teške bolesti napustio Ante Barbača, jedan od velikana klapske glazbe. Otiša je naš Barbi… Legendarni bariton i voditelj klape Šibenik. Bio je i prvi voditelj klape Maslina. S klapom Šibenik nekoliko puta je pobijedio na Festivalu klapa u Omišu. Njegovi aranžmani i obrade starih šibenskih pjesama, uvijek u duhu prepoznatljive mediteranske melodije, oplemenile su baštinu klapske pjesme nikad ne narušavajući prirodni sklad. Velik je to gubitak, kako za klapsku glazbu, tako i za sve nas koji smo ga poznavali. Iskrena sućut obitelji. Adio Barbi”, napisali su u svojoj objavi.

Inače, Ante Barbača je rođen u šibenskoj težačkoj obitelji. Već kao petnaestogodišnjak počeo je pjevati s klapama po šibenskim konobama i kantunima. Sredinom šezdesetih godina počeo je zapisivati izvorne šibenske pjesme i dokumentirati šibenski način pjevanja. Još kao gimnazijalac stvorio je dragocjenu pjesmaricu sa stotinjak pjesama koje su već tada predstavljale dragocjenu riznicu šibenske glazbene baštine.

Postavio temelje klape Šibenik

Nakon što je odslužio vojni rok i raznolikog pjevačkog iskustva stečenog u Splitu, Dubrovniku i Ljubljani, Ante Barbača se vratio u Šibenik gdje je s Radoslavom Koštanom, Brankom Bubicim, Ivom Mikuličinom te Antunom Bataljakuom, Goranom Rošom i Slobodanom Matijevićem osnovao klapu koja je dobila ime „Šibenik”. Postao je i njenim glazbenim voditeljem te je postavio temelje na kojima će ona izrasti u jednu od najvažnijih glazbenih i umjetničkih institucija koje su Šibenik i Hrvatska ikada imali.

Ante Brbača bio je član klape „Šibenik” do 1987. godine, no već 1983. godine vodio je i klapu „Ferata” iz Knina, a ubrzo zatim i klapu „Kalafat” iz Murtera. Te je godine postao glazbeni voditelj vokalne sekcije društva „Ivo Družić – Valent” iz kojeg je nastala nova klapa kojoj je on dao ime „Maslina”. Nakon Domovinskog rata, Barbača vodi klapu „Fortica” koja je nastupala i pod imenom „Pjevači župe sv. Jakova” te žensku klapu „Oršulice” iz Vodica.

Mnoge njegove pjesme su se ukorijenile

Klape, zborovi i pjevači snimili su gotovo 50 autorskih skladbi Ante Barbače među kojima su se mnoge tako duboko ukorijenile da ih se smatra narodnim pjesmama. Obradio je i za klape prilagodio na desetine izvanrednih pjesama koje su doživjele golemi uspjeh, primjerice poput pjesme „Dobra večer uzorita” ili Tri šibenske gospojice”.

Ante Barbača dobitnik je Nagrade Grada Šibenika za životno djelo, a svoj život posvetio je šibenskoj pjesmi koju je neizmjerno volio i ostao joj vjeran do svog zadnjeg daha, znajući da će zahvaljujući njemu živjeti vječno.