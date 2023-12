Otac osnovnoškolca napravio najskuplju domaću zadaću ikad: ‘Iskreno se nadam petici’

Autor: Dnevno.hr

Roditelji često pomažu svojoj djeci u izvršavanju školskih obveza. Nastavnici ne gledaju baš blagonaklono na to, ali uvijek se dogodi da neko dijete ne shvaća gradivo koje je dobilo za domaću zadaću. Među onima koji djeci rješavaju domaću zadaću je i Milorad Labus iz Banja Luke.

Njegov je sin, inače đak 9. razreda, za zadaću iz tehničke kulture dobio napraviti strujni krug. Milorad je shvatio da njegov sin to ne može napraviti, jer nije svladao vještine, a i nema potreban alat za to. Stoga se on odlučio uhvatiti u koštac s tim.





“Sutra idem u školu po ocjenu, sjest ću u klupu, a sina poslati da radi moj posao 45 minuta, jer sam ja radio njegov (nije kriv, ali da shvati kako je raditi tuđi posao) pa da objasnim nastavniku da sam za ovu akviziciju morao imati znanje iz istosmjerne i izmjenične struje“, započinje Milorad svoju objavu na Facebooku.

Znanje i dubok džep

Osim znanja, za koje je ustvrdio da je neprocjenjivo, Milorad je morao imati i hrpu alata, odnosno dubok džep. Nabrojio je što je sve morao kupiti kako bi napravio sinovljevu zadaću. Tu su tako kliješta (44 konvertibilne marke), redne stezaljke (tri KM), skalpel (tri KM), kleme (tri KM), bušilica sa svrdlom za drvo (150 KM), ključ za bušilicu (koji mu je ostao od oca), električna energija (nije gledao brojilo), ubodna pila (340 KM), komad laminata (našao), utičnica (5,40 KM), utikač (tri KM), razvodna kutija (0,30 KM), grlo (tri KM), žarulja (dvije KM), kabel 3×2,5 (dvije KM), kabel 3×1,5 (1,5o KM), ljepilo (dvije marke) i ispitivač struje (devet KM). Na kraju ga je sve skupa koštalo oko 600 maraka, odnosno 307,69 eura.

“Napravio sam sinu za tehnički nešto što on sam ne može, što nije shvatio, jer naravno ne može. Da može, radio bi u Elektroprenosu, a ne bi išao u osnovnu školu i u jednom danu učio korijen iz sedam, broj goveda u Istočnoj Srbiji, tko je krstio Isusa, kako se predikat prepoznaje u rečenici, koja je kemijska reakcija kad se pomiješa kalcijev sorbat s kalijem i kako se na njemačkom kaže papilotna (vikler, op.prev)”, kipio je otac Milorad.

Sustav je zadovoljan, a ostali?

Dodao je da su zadovoljni tim potezom sustav obrazovanja i nastavnik koji će njegov rad baciti ili odnijeti “da riješi rasvjetu u šupi”. Nakon svega, istaknuo je, ostali su zbunjeni on, Tesla, Edison i “svi ljudi koji ne razumiju zašto pokušavati napraviti branu na Dnjepru sa dva kamena”.

“Iskreno se nadam petici, što će mi biti otkriće, jer ja kad sam imao tehnički, moj profesor Ban u plavom mantilu je sve radio s nama u školi, ja dobivao 3 ili 4, ali brate kad odemo kući, mi smo igrali nogomet. I tu sam imao peticu. Za dohvaćanje lopti starijima. I radujem se upoznati kolegu da razmijenimo iskustva”, poručio je Milorad koji je na kraju i dobio peticu.









Hrpa komentara

A uz odličnu ocjenu dobio je i pregršt komentara. Svi su pohvalili njegov trud i zalaganje, a bilo je i onih koji su tražili da ne preda strujni krug u školi, već da ga proda njima, kako bi i njihova djeca dobila dobru ocjenu iz tehničkog.

“Od tehničkog imam noćne more. A u financijskom smislu parira mu i likovni. Mogla sam zemljište kupiti što sam kupila štafelaja, platna, plastelina, gline, akrilnih boja, vodenih boja, pastelnih boja, tempera, kolaža, žice, ukrasa, ljepila, kuka i kvaka. K’o da sam rodila Van Gogha i Rembrandta“, zavapila je jedna majka u komentarima.

“Ma neka moje dijete upotrijebi slamu i od slame napravi kućicu, od kućice sve ostalo… Tako da od slame koju staviš u ruku izvučeš najtanji ili najdeblji kraj… I sve to zajedno smotaj i upakiraj. Neću djetetu nikad raditi rad koji nije njegov, taman i jedinicu da dobije, ali ovaj tekst je izuzetno kvalitetan, da se zapitamo tko nam djecu testira na kraju, petica, učitelj ili roditelj”, dodala je druga majka.









“Tko ima više osnovaca, nakon osnovne bez problema može u Njemačku na građevinu”, zaključio je u komentarima i jedan otac.