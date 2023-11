Otac Nebojše Glogovca otkrio kako su izgledali glumčevi posljednji sati: ‘Trbuh mu je bio natečen’

Autor: Barbara Grgić

Poznati srpski glumac Nebojša Glogovac preminuo je 2018. godine u 49. godini života poslije kraće bolesti, a bol zbog preranog gubitka njegovu obitelj ne napušta ni pet godina kasnije.

Njegov otac Milovan Glogovac u potresnom je intervjuu otkrio kako ne postoji veća nesreća nego sahraniti vlastito dijete. Spašava ga, kaže, molitva i vjera da je njegov sin sada na nekom ljepšem mjestu.





‘Nešto je tvrdo napipao na trbuhu’

“Nebojša je otišao za mjesec dana. Za Novu godinu osjetio je da nešto kašlje i nešto je tvrdo napipao na trbuhu. I ja sam bio prisutan. Pozvao je liječnika kod kojeg je ranije išao, kojeg je znao, Hercegovac je bio pa su se družili, i pitao ga je, a on je bio negdje izvan Beograda i rekao mu: ‘Ja u srijedu dolazim u Beograd, dođi kod mene, pa da vidim o čemu se radi.‘

Poslali su ga na skener, gdje se pokazalo da ima nešto sumnjivo i odmah je otišao u Njemačku s prijateljem Tomom, kod liječnice. Ona je rekla da je to izlječivo, ali da nema potrebe da ostaje u Njemačkoj, da se tu troši, nego da se vrati u Beograd, jer ta terapija koju će koristiti u Beogradu, takvu terapiju bi primio svugdje u svijetu, druge nema. To je svugdje isto. Primio je prvu terapiju i malo se oporavio. Poslije te prve terapije na Kliničkom institutu trebao je primiti i drugu terapiju”, prisjetio se njegov otac, prenosi Blic.

‘Trbuh mu je bio natečen, jetra ogromna’

Milovan je opisao i kako su izgledali posljednji sati njegova sina.

“Noge su mu bile dosta natečene, trbuh mu je bio natečen, to je bila metastaza na jetri, tako da je jetra bila ogromna. I primio je drugu terapiju taj dan, to je bio četvrtak, i oporavio se negdje oko sedam sati uvečer. Šalio se sa suprugom, ona je živjela kod njega, ja sam bio to popodne i otišao sam kući, ali ona je ostala i šalili su se nešto na neki račun. Negdje oko dva sata samo mu je pozlilo, došla je liječnica koja je u Pančevu bila dežurna, pokušala je reanimaciju, međutim nije uspjela. To je bio petak i u subotu, devetog, je sahranjen”, ispričao je Glogovac u emisiji ‘Oko magazin‘ na RTS-u.

Podsjetimo, Glogovac se na filmu prvi put pojavio u ratnoj drami Bore Draškovića “Vukovar, jedna priča” 1994. godine.









Već sljedeće godine dobio je glavnu ulogu u filmu “Ubistvo s predumišljajem” i za istu dobio nagradu Car Konstantin na filmskom festivalu u Nišu.

Za života je odigrao preko pedeset filmskih i televizijskih uloga. Jedan od najpoznatijih filmova u kojima je igrao bio je “Kad porastem bit ću kengur” iz 2004. godine. Kengur je jedan od najpoznatijih i najgledanijih srpskih filmova.