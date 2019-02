Otac joj nema obje noge, dvije godine nije izašao iz sobe: Ona je bolesna i smrzava se!

Autor: ZG/Dnevno.hr

Humanitarna udruga Dobra volja u subotu je na Facebooku objavila potresnu priču o Viktoriji, bolesnoj djevojci koja živi u katastrofalnim uvjetima.

Prenosimo njihovu objavu u cijelosti, kao i broj žiro-računa na koji možete uplatiti novac za pomoć ovoj nesretnoj obitelji.

“Muharem, otac Viktorije, je nažalost bez obje noge.Dvije i pol godine nije izašao iz ovog sobička . Možete si zamisliti da ste 10 dana u jednoj prostoriji. Ja ne mogu. To je oko 800 dana.Užas.

Ovo je naša Viktorija. Ima samo 19 godina. Zar to dijete ne zaslužuje sobu? Sobu u kojoj joj nece biti hladno.

Sobu koja će i po noći biti topla, jer se boje ložiti po noći da se ne daj Bože nešto zapali.

Zar nije žalosno da ljudi znaju kako žive i da nitko od onih koji bi trebali, neće mrdnuti prstom. Meni je to itekako žalosno. Prije 3-4 godine posjetio ih je gospodin, koji se trebao malo potruditi za svoje građane. Ali nije.

Da, donio je kavu i kekse. Možda čovjek ima problema sa pamćenjem, pa je zaboravio na jednu obitelj, ,mozda je zaboravio adresu, ako je nek nam se javi, ja cu mu reći gdje su, a tko zna koliko ih ima.

Ma bit ćemo uporni dok se napokon ne krene konkretno. Nema odustajanja. Sad ćemo biti jos uporniji.”

Na silne komentare podrške i upite o načinima pomoći, udruga je odgovorila:

“Hvala Vam svima na porukama i komentarima. Ovo je nas broj racuna gdje mozete izvrsiti uplate. Zbog zakona o zastiti podataka, nismo u mogucnosti davati nicije osobne podatke. Isto tako neki nasi korisnici ne zele da se u javnost stavlja njihova adresa. U ovom slucaju , skupljamo iskljucivo za materijal i potrebe gradnje. Ne skupljamo odjecu, kucanske aparate niti namjestaj. Jer nema smisla to sve stavljati u kucu koja je u ovakvom stanju. To cemo sve naknadno.”