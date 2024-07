Otac je nije volio, očuha je izbacila iz kuće, a u svoja dva muža nije ni bila zaljubljena

Autor: G.B.

Bivša premijerka Jadranka Kosor, danas slavi svoj 71. rođendan, ali i jedanaestu godišnjicu ulaska Hrvatske u Europsku Uniju.

“Premalo ili nikako se ne govori o tom najtežem putu koji je Hrvatska imala za ulazak u EU. Mislim da je danas trenutak za podsjetiti da je Hrvatska počela pregovore u trenutku kad nitko nije želio proširenje i završavala ih kad nitko nije želio da Hrvatska uđe u EU, ili malo tko”, kazala je Kosor još prošle godine kada su je pitali o desetoj godišnjici ulaska u EU. U istom je razgovoru otkrila kako nije zadovoljna smjerom u kojem je Hrvatska išla ovih deset godina.

“Zadovoljna sam da smo kao članica EU dobili znatnu pomoć i u covid krizi i nakon potresa, ali ni taj novac nismo znali iskoristiti u pravom trneutku i na pravi način. Ja sam očekivala i snažno jačanje demokratskih institucija, a danas svjedočimo da su mnoge od njih gotovo zarobljene”, rekla je te dodala kako je očekivala jačanje vladavine prava i da će se ojačati parlamentarna demokracija te da će Sabor postati središnje političko tijelo. “Danas je Sabor pretvoren u priljepak Vlade”.

Otac je nije želio, očuh ju je zlostavljao

Podsjetimo, kada je Jadranka postala predsjednica Vlade, novinari su pitali njenog oca je li ponosan, a on je jedva izgovorio: “Ja o toj osobi ne želim govoriti”. Naime, otac je Jadranku napustio kad je imala samo dvije godine, a onda ju je cijeli svoj život ignorirao.

Čim je krenula u školu i naučila pisati, Jadranka Kosor je počela slati pisma. Jednoga dana vratila su se sva zajedno – neotvorena. Zvala ga je na maturalni ples na koji on nije došao. Djeca su ju tukla jer jedina u školi nije imala tatu, za njim je patila cijeli život, ali njega to nije diralo.









Svejedno, otišla mu je na pogreb i njegovoj obitelji izrazila sućut: “Ja sam bila njegova kći… Meni nitko nije izrazio sućut. Svaki put sam samo osjetila prazninu, svaki put u svakom tom trenutku ja sam u tom smislu ostala mala curica od 7 godina koja čeka poštara na ogradi i čeka da se tata javi”, otvorila je dušu u podcastu kod Tatjane Jurić.

U svoja dva supruga nije ni bila zaljubljena

“Mislim da je to meni jako puno pomoglo, da me je do te mjere očvrsnulo da sam kasnije bila otporna na sve udarce, jer što te više u životu može povrijediti od spoznaje da te vlastiti otac ne želi vidjeti? Svi ostali udarci u životu su bili neusporedivo lakši od svega toga, tako da je to mene pripremilo za sve kasnije… Ta uzrečica ‘Što te ne ubije to te ojača’ – je nešto najgluplje što sam čula u životu! Ne, ne što te ne ubije, skoro te ubije. Što te ne ubije zamalo te ubije…”, dodala je Jadrnaka. Udarce je često primala i to od najbližih, ali ih je stoički podnosila. Nažalost, ni očuh nije bio bolji od bezosjećajnog oca.

“Ja sam svog očuha s 14 godina, sama, izbacila iz kuće i pobacala mu sve stvari. U tom sam se trenutku postavila kao gazda familije, moja baka je uvijek govorila – odnos tebe i tvoje mame je takav da izgleda kao da si ti nju rodila, kao da je moja mama meni dijete. Ona je jako patila zbog odlaska tog očuha, ali ja sam rekla ili on ili ja. On više ne može živjeti ovdje…”, ispričala je. Nije bilo lako, ali nije se žalila. Čini se kako sreće nije baš imala niti u ljubavi.









“I moj prvi i drugi suprug su me osvojili doslovce tako što nisu prestajali, oni su gorjeli,… Nisam bila zaljubljiva, više sam bila oprezna. Udala sam se da ta njihova agonija prestane, jer ja to ne mogu gledati, da ne činim čovjeka tako nesretnim što ga ne želim”, priznala je, a na Tatjanino pitanje je li bila zaljubljena u njih, odgovorila je da nije.