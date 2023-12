Osvojili 10.000 eura u Superparu pa prekinuli? Mario i Marija više se ne prate ni na mrežama

Autor: Barbara Grgić

Marija Maleš i Mario Bunjko pobjednici su treće sezone RTL-ova showa “Superpar”. U nevjerojatno napetom showu zajedničkim su snagama uspjeli osvojiti gotovo 10 tisuća eura, no čini se da ima istine u staroj izreci – “tko ima u novčaniku, nema u ljubavi”. Barem ako je suditi po njihovim mrežama, s kojih su uklonili gotovo sve zajedničke fotografije.

Podsjetimo, Marija i Mario su se u finalu “Superpara” borili s još sedam parova te su uspjeli osvojiti prvo mjesto, a kući su odnijeli 9.400 tisuća eura. Upoznali su se putem platforme za upoznavanje, a nakon nekoliko mjeseci su se odlučili prijaviti na “Superpar”.

Raskinuli zaruke?

Iako se Marija i Mario još uvijek nisu oglasili o cijeloj situaciji, poznato je da su nakon “Superpara” počeli živjeti skupa te su se vrlo brzo i zaručili .

Mario je ispričao kako je odabrao prsten, a reakcije su bile pozitivne.

“Već sam dugo vremena imao fotografiju prstena spremljenu u mobitelu i znao sam točno što želim. To je moralo biti crveno zlato i smaragd i sve sam već imao osmišljeno do zadnjeg detalja. E sad, s obzirom da smo Marija i ja stalno zajedno, jedan dan sam odlučio da je najbolje da zajedno odemo pogledati prsten i tako, otišli smo do zlatarnice i kako smo znali unaprijed da nećemo naći baš ono što tražimo, dali smo izraditi prsten koji je potpuni unikat. Sve smo zajedno birali jer sam htio da i ona bude 100% zadovoljna, jedino sam smaragd ja sam odabrao i eto tako je nastao naš savršeni prsten”, rekao je za RTL.









Popularni na mrežama

Dodali su i kako su ih ljudi na ulici često znali prepoznati nakon sudjelovanja u “Superparu”.

“Baš se često sjetimo ‘Superpara’. Ne možemo se zapravo od toga niti maknuti jer gdje god da odemo, ljudi nas prepoznaju i družimo se ovako malo online jer smo sad dosta aktivni na svim društvenim mrežama, a posebno na TikToku”, ispričali su.







