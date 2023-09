Osvojila ga na nogometnoj utakmici, zaprosio je telefonski, a na vlastito su vjenčanje oboje kasnili

Autor: Barbara Grgić

Đorđe Balašević bio je jedan od najpopularnijih kantautora na cijelom Balkanu. Njegova je smrt šokirala stotine tisuća obožavatelja diljem regije i dijaspore.

Umro je u 68. godini, a iza sebe je ostavio suprugu Oliveru, sina Aleksa i kćeri Jovanu i Jelenu. Đole je bio čovjek koji je pjesmom nudio odgovore na sva velika životna pitanja. Ono o čemu bi neki pisali filozofske disertacije i romane u nastavcima, on bi objasnio kroz nekoliko redova.

Ipak, kada je u pitanju bila njegova Olivera, riječi gotovo da je uvijek nedostajalo. Ili, kako je rekao u “Dođoški”: “Sto hiljada reči znam, al’ jedna mi fali da nju kako treba opišem”.





Jedna je utakmica bila presudna

Upoznali su se krajem sedamdesetih u Novom Sadu, dok je Olivera još uvijek studirala. Glazbenik je u tom trenutku iza sebe već imao dva albuma s grupama “Žetva” i “Rani mraz”.

Jedna od prvih pjesama koju joj je posvetio bila je “Provincijalka”, a Olivera je jednom prilikom opisala kako se sve događalo upravo onako kako je u pjesmi i opisano.

“Ja sam za stolom čitala bilješke s predavanja, spremala ispit i gledala često kroz prozor čekajući da se pojavi. Tada mobilnih telefona nije bilo, pa je Đole zviždao pod prozorom. Kada bih čula njegov zvižduk, brzinom svjetlosti bih potrčala kroz hodnik da ga vidim, tako da je ta pjesma to na vrlo lijep način ispričala”, otkrila je ona.









Otkrio je Đole i trenutak u kojem je znao da je ona žena s kojom želi provesti ostatak života.

“Jednom prilikom gledali smo zajedno utakmicu Hajduk – Hamburg. Najednom, Olja mi prebaci ruku preko ramena i kaže: “Ovaj Zlatko Vujović je opasan nogometaš”. Rekao sam tad sebi: Našao sam pravu osobu, prijatelja koji se razumije i u druge stvari. Ženim se odmah, gotovo je!”, rekao je Đorđe.

Zaprosio je telefonski, a na vjenčanje – zakasnio

Đorđe je Oliveru zaprosio gotovo mahinalno, telefonski. Baš kao da mu je “došlo”. Jedne godine je otišao na ljetovanje u Umag, a Olivera mmu je toliko nedostajala da ju je nazvao s recepcije hotela i pitao hoće li se udati za njega. Nije stigla ni odgovoriti, a on je sjeo u Golf i vozio do Zrenjanina.









Olivera je u to doba bila jugoslavenska reprezentativka gimnastike i trebala je otići na Olimpijske igre 1980. u Moskvi, no ostala je trudna.

View this post on Instagram A post shared by Olivera Balašević (@olivera.balasevic)

Vjenčali su se 7. svibnja 1981. godine, a jednom su prilikom otkrili da su kasnili na vlastito vjenčanje.

“Htio sam vjenčati 15. kolovoza kad je najtoplije, da bih mogao da budem u nekoj majici. Dogovorili smo se ipak da to bude 7. svibnja, jer je bila sasvim neizvjesna situacija oko mog dolaska iz vojske. Kao hranitelj porodice nisam to bio i formalno. Dokument je bio veoma važan. Ali nismo željeli nikakve ceremonije i pompe. Odabrali smo četvrtak. Nismo htjeli da to bude ni subota, ni nedjelja, jer su se baš tad vjenčavali neki moji prijatelji i nisam htio da se sretnemo i da se diže neka frka, da nešto vrištimo, skačemo… Nikome ništa nismo rekli, pokupili smo se na brzinu, čak smo malo i zakasnili… Bilja, kuma je došla u posljednji čas, a Borčeku sam rekao da ponese osobnu iskaznicu, da je neko snimanje u pitanju, samo da se ne bi pojavio s poklonom i u odjelu. Uletjeli smo kod matičara, ali tamo su nas već čekali prijatelji koji su nas ipak uspeli “provaliti”. Bila je to mala, slatka ceremonija koju smo poslije nastavili kod kuće, strogo uz sendviče. Osjećao sam se dobro kao da nisam mladoženja. Bio sam u elegantnim crnim farmerkama, večernjim, i cipelama s dobrim elementima patika, nisam baš htio obuti tenisice iz poštovanja prema supruzi. Olja je imala lijepu bijelu haljinu, samo bez onih “đinđa” na glavi” ispričao je svojedobno Balašević.

View this post on Instagram A post shared by Olivera Balašević (@olivera.balasevic)



“Kasnili smo na vlastito vjenčanje, tada je Jovana već bila rođena, kada smo se vjenčali, i ja sam zbog albuma za djevojčicu i slike željela biti u bijelom, mislim da je to san svake djevojke, a Đole je bio neposredniji, on je imao traperice i prsluk, tenisice, naravno, i stavio je bedž – Muppete. Zašto da ne? Pa to je on, na sve drugo ne bih pristala”, dodala je Olivera kasnije.

‘Olja je najbolja’

Koliko je Đole volio Oliveru, pokazuje i simpatična skrivena poruka koju joj je poslao preko albuma “Dnevnik starog momka” iz 2001. godine. Svaka od ukupno dvanaest pjesama na tom albumu nosi žensko ime, a ta imena su poredana tako da početna slova tvore rečenicu “Olja je najbolja”.

Otilia

Ljerka

Ankica

Jaroslava

Eleonora

Nevena

Anita

Julia

Branislava

Ognjena

Ljudmila

Anđela

Upravo je “Olivera” posljednja pjesma uz koju je Balašević otišao na drugi svijet.