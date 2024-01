Osvanula karta koju je komentirao i Elon Musk: Hrvati bi na ovo mogli poludjeti

Na Twitteru je osvanula zanimljiva karta Europe koja na humorističan način prikazuje rečenice koje će najbrže isprovocirati pojedine narode. Objavu je komentirao i sam Elon Musk, rekavši da autori nisu baš puno pogriješili. No, kakve su to uvrede? Posebno je zanimljivo na koji su način opisani narodi na području ove naše regije.

Iako bi neki rekli da je Balkance teško naživcirati, na ovoj su karti izdvojene rečenice koje bi ih odmah izbacile iz takta. Primjerice, navodi se da bi u Srbiji rečenica ‘Tesla je Hrvat ili Amerikanac’ izazvala burnu raspravu. Bosance bi najviše smetalo da ih nazovu ‘turski Srbi’, dok bi Hrvati poludjeli da im kažu da su ‘Srbi katolici’.

How to offend Europeans in one sentence. (Source: Amazing map) pic.twitter.com/TKeiz8hOb2

— Epic Maps 🗺️ (@Locati0ns) November 7, 2023