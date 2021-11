‘OSTVARILA SAM ŽIVOTNI SAN I OTVORILA SVOJU KLINIKU’ Najpoznatija splitska doktorica za estetiku lica otkriva tajnu uspjeha!

Autor: Dnevno

Atraktivna liječnica, dr. med. Marica Vladilo (35), najpoznatija splitska doktorica za estetiku lica, antiaging i pomlađivanje, nakon šest godina danonoćnog rada na Hitnoj u Splitu, ostvarila je svoj životni cilj i san te je u listopadu otvorila vlastitu kliniku za estetsku i opću medicinu Marsia. U svijetu ljepote poznato je da doktorica Vladilo prati nove trendove u estetici, a danas se već naveliko priča o njezinim holivudskim tretmanima, konturiranju i naglašavanju jagodica i donje čeljusti.

Prije nego što se preko tečajeva, edukacija i seminara po svijetu specijalizirala za estetiku lica, sama se podvrgla korekciji usana kod doktora Tomice Bagatina, za kojeg je davno na Facebooku napisala: “Prvo je bio moj doktor, pa moj učitelj, a onda sam ga sustigla”.

“Kada sam bila na svjetskom kongresu u Ateni, doktor Dimitri Sykianakis, koji u Grčkoj ima tri poliklinike, također mi je radio lice. Nakon toga sam samo jednom sama sebi doma pred ogledalom radila botoks, a filere nisam nikada. Danas više nikomu iz Hrvatske ne bih dala da mi radi lice”, priznaje dr. Marica Vladilo i objašnjava kako je, osim usana, jagodice odlučila napraviti zbog boljeg tonusa kože.

“Perfekcionist sam kad je riječ o meni, a onda se moram tako postaviti i prema drugima. U nastojanju da sve bude savršeno, dolazi i samokontrola, a samokontrola je moć”, samouvjereno kaže vlasnica klinike za estetsku i opću medicinu, doktorica Marica Vladilo, koja je uvjerena kako su joj velike rezultate donijeli “girlpower” ili ženska moć, sposobnost i samostalnost.

Rođena je 1986. godine u Supetru na Braču, gdje je provela djetinjstvo. Njezin otac Pavo supetarski je taksist, a majka Jasna rođena je u Postirama u obitelji Jelinčić i njezin pokojni brat otac je voditelja informativne emisije “RTL Danas” Tomislava Jelinčića.

Doktorica Marica ima tri sestre i brata. S dvjema starijim sestrama, Rajkom Oreb i Paulom Lamut, prije pet godina izašla je u Slobodnoj Dalmaciji jer su njih tri rodile u razdoblju od nepuna dva mjeseca.

Marica Vladilo odgaja svoju kćer Irinu kao samohrana majka u Splitu, uz veliku pomoć bake i djedova na Braču i u Splitu.

"Obitelj me u početku odgovarala od tretmana na koji sam išla prije nego što sam se počela baviti ovim poslom. Ostatak obitelji bio je tradicionalan i govorili su da su za prirodnu ljepotu, a moje su sestre moje klijentice", govori Marica koja kaže kako je tijekom cijelog školovanja bila odlična učenica, a od petog razreda osnovne škole znala je da će upisati medicinu i željela je postati kardiologinja. Stoga je upisala Medicinski fakultet u Splitu na kojem je kao jedan od najboljih studenata, uz stipendije od grada i države, diplomirala sa 25 godina, 2011. godine.









“Kada se nečega uhvatim, ja ću biti prva, najbolja, ili to neću raditi. Tako je bilo i na fakultetu”, kaže.

Prije više od šest godina, izvan studija medicine krenula je na edukaciju za estetiku lica.

“Odlučila sam proći edukaciju i dobiti diplomu i licenciju za rad. Od nas 15 s edukacije samo sam ja počela raditi. Najteže je naći prvog klijenta, a ja sam tretman napravila prvoj prijateljici, pa drugoj, trećoj… Bila sam u krugu zainteresiranih za estetiku lica, sve tretmane odradila sam savršeno, stekla sam njihovo povjerenje i tako je krenulo. Ubrzo nakon toga prošla sam još dvije edukacije. Stalno se educiram, a učila sam od starijih i iskusnijih kolega koje uvažavam”, kaže doktorica Vladilo koja je stalni posao doktora opće medicine i smjenu u Hitnoj u KBC-u Split dobila 2015., a ondje je radila od 2013. godine. Dok nije ostvarila svoj životni cilj i otvorila svoju kliniku, u Hitnoj u KBC-u Firule šest godina radila je po 12 sati dnevno, dnevne i noćne smjene, jedan dan od 7 do 19 sati, a drugi dan od 19 do 7, a prije i poslije te noćne smjene gradila je karijeru u estetskoj medicini u privatnoj poliklinici u Solinu.

“Nema ni jedne moje klijentice koja mi se nije vratila jer su mi sve postale prijateljice. Mislim da sam uspjela jer imam bolji pristup od drugih doktora koji klijente primaju kao na traci, odrade ih za deset minuta. Osvojila sam povjerenje velike mase klijentica svojim pristupom i maksimalnom posvećenošću njima i poslu koji radim. One sve to itekako osjete, one osjete da je cilj mojih tretmana ‘vratiti kazaljke starenja unatrag’, a ne drastično promijeniti izgled. Suptilnim korekcijama naglašava se prirodna ljepota”, kaže doktorica Vladilo i objašnjava kako jedan njezin tretman jedne regije lica s jednim mililitrom filera ili botoksa stoji oko tri tisuće kuna. Tretman traje 10, 15 minuta, oporavak nije potreban, nema nuspojava, a učinak je vidljiv godinu dana.









“Fileri su nam omogućili da bez plastičnih operacija skinemo masku umornog lica koju nam donosi svakodnevni ritam života. S filerima u tren postajemo ljepši, mlađi, zadovoljniji i puni elana. Fileri popunjavaju i zaglađuju bore na licu. Njima korigiramo podočnjake, obraze, bradu, konturiramo jagodice te punimo usne vraćajući im punoću i senzualnost. Komplikacije su moguće, ali, hvala bogu, nisam imala ni jedu komplikaciju tipa infekcije koju je trebalo liječiti antibioticima. Podljev, oteklina i hematom su mogući, ali splasnu za dva do tri dana”, priča Marica Vladilo i otkriva kako joj veoma često dolaze klijentice nezadovoljne ranijim estetskim korekcijama lica koje su napravile negdje drugdje.

“Kada im krivo stave botoks ili naprave prepumpane usne, ja im to otopim i stavim onoliko koliko treba. Cilj mi je raditi sa stabilnim ženama. Dolaze mi cure s fotografijama holivudskih ljepotica, a ja odbijam one koje žele izgledati nerealno. Svaka žena ima svoju osobnost koju ne želim mijenjati izvan granica normalnog. Nikad ne valja pretjerivati jer to rezultira neprirodnim i natečenim izgledom lica. Uvijek kažem da je ljepota u nesavršenim detaljima. A kako sam već rekla, najvažnija mi je emocija s klijenticom. Svakoj pristupam s emocijama jer emocije grade ličnost, žene su zadovoljnije same sobom i samouvjerenije. I zamislite kakve su to onda emocije. Mlađe klijentice žele biti atraktivnije pa poradimo na usnicama, bradi i konturiranju jagodica, pogotovo ‘top model’ oblikovanju lica, za što je potrebna kombinacija tretmana. Starije žele izgledati mlađe i odmornije, kao da su se lijepo naspavale, više atraktivno, manje umorno, pa je kod njih najbitnije poraditi na naknadi izgubljenog masnog tkiva lica, pogotovo nakon menopauze”, govori najpoznatija splitska doktorica za ljepotu kojoj su 90 posto klijenata žene, a muškarci joj često dolaze na botoks kada im se počnu pojavljivati bore na čelu ili kada im padne tonus lica.