Oštro pero Jelene Veljače: ‘Naši sudovi ispred hrvatskih majki preferiraju strane državljane’

Autor: Dnevno.hr/T.Š.

Glumica i urednica Ellea Jelena Veljača izrazila je svoje nezadovoljstvo i uputila javnu kritiku prema postupcima hrvatskih sudova u slučaju podjele skrbništva između Severine Vučković i njezinog bivšeg partnera Milana Popovića nad njihovim zajedničkim sinom.

U kritici prema tradicionalnim i rigidnim pogledima na roditeljstvo, s posebnim naglaskom na stereotipima koji se primjenjuju na majke, Veljača dovodi u pitanje motivaciju očeva koji traže puno skrbništvo i postavlja pitanje zašto bi netko, posebno otac, želio oduzeti majci vrijeme s djetetom, naglašavajući kako majčinstvo i dalje nosi veći teret i izazove nego očinstvo. Izrazila je, pritom, nevjericu prema ideji da bi se očevi trebali preferirati u podjeli skrbništva.

“Zapravo, zašto to želi? Je li ga to itko ikada pitao? Zašto bi ijedan otac, Otac, OTAC, koji silno želi biti najbolji tata, Norvežanin, tata s umjetnom dojkom iz koje curi najsavršenije mlijeko bolje od majčinog, bolje od bilo koje ženske si*e, bolje od bilo kojeg ženskog mlijeka, zapravo htio oduzeti majci čak i to ravnopravno roditeljstvo na koje ona pristaje već godinama?” pita Veljača.

“Okrutan, maliciozan, narcističan, sadističan”

Istaknula je kako bi takva osoba, da piše scenarij, morala biti okrutna, maliciozna, narcistična i sadistična. “Da oduzme djetetu djetinjstvo s majkom? Da oduzme djetetu intenzivan odnos s majkom? Razmišljam scenaristički: što bi tom tipu moglo biti u glavi? Da pišem neki scenarij, takav bi lik morao biti okrutan, maliciozan, narcističan i sadističan”, piše Veljača za Elle.

“Ne nešto što bih poželjela kao karakter oca bilo kojem djetetu. Imate li neku drugu ideju? Briga za dijete? Tako sad zovemo odvlačenje djeteta od majke? To više nije ravnopravno roditeljstvo, to je što? Dobro roditeljstvo? Poželjno roditeljstvo? Za koga?”, nastavila je.

Veljača iznosi tezu da su svi očevi koji traže veći udio u skrbništvu motivirani nečim lošim ili da imaju skrivene motive, a prisjetila se i vlastitog razvoda. “Sjećam se svog razvoda: iako mi je dijete bilo zaista malo (još uvijek s dudom u ustima), odvjetnica mi je rekla da sam sretna što moj bivši suprug ne traži 7/7 jer nije sigurna da ga ne bi dobio”, dodaje.

‘Gledali smo dovoljno serijala i filmova’

“Nisam ni ja sigurna što da mislim o tome – svakom dobronamjernom i svakom zdrave glave jasno je da je stabilna očinska figura silno važna. Gledali smo dovoljno serijala i filmova u kojima djeca silno pate zbog nepostojećeg ili nestajućeg oca. Čuli smo za „daddy issues“, znamo sve urbane mitove i istine o djevojkama koje, nažalost, kroz svoje odrastanje nastavljaju poznat im model pa se „kače“ na nedostupne likove jer im je takav bio i tata. Nitko tko doista voli svoje dijete ne želi mu lošeg oca”, smatra Veljača.

Generalizirajući na primjeru jednog slučaja, zaključila je kako hrvatski sudovi preferiraju strane državljane, muškarce, ispred hrvatskih majki. “Lik predsjednika vrhovnog suda koji napominje koliko je Severina moćna (?) i imućna (???) i koji savjetuje i njoj i novinarima da ne pišu o užasu mukotrpne dugotrajne borbe za vlastito dijete, u vlastitoj državi, dok je s druge strane strani državljanin, kojeg, očito, valjda zato što je muškarac (jer doista ne znam što bi drugo bilo) hrvatski sudovi preferiraju ispred hrvatske majke”.









Podsjetimo, ovaj je tjedan regijom odjeknula vijest kako se odlukom Vrhovnog suda, donesenom prošle godine u srpnju, sin pjevačice Severine Vučković i srpskog poduzetnika Milana Popovića, vraća ocu, odnosno da se ukida zajedničko skrbništvo zbog, kako se navodi, proceduralne greške u koja se dogodila ranije u postupku vezanom za donošenje odluke o skrbništvu.