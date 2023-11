Oskarovac iz Osijeka prošao Auschwitz: ‘Kako sam preživio i ostao normalan’

Autor: Dnevno.hr/F. P.

“O majci u logoru nisam razmišljao. Završio sam s time kad sam je zadnji put vidio ošišanu,” riječi su Branka Lustiga kojima se prisjetio doba holokausta, kada je on imao samo deset godina. Iako nas je napustio prije četiri godine, njegovo ime i danas ima jake konotacije.

“Vidio sam da su je odvodili u grupi žena. Rečeno nam je da su otišle kroz dimnjak… ‘Onaj dim tamo što vidite, to su vaši bližnji’,” prisjetio se nezaboravni redatelj.





Djetinjstvo u logoru

Lustig je i sam bio jedan od zatočenika tijekom Drugog svjetskog rata. Kao dijete je proveo dvije godine u Auschwitzu i Bergen-Belsenu, a po izlasku iz logora spao je na samo 30 kilograma. Njegova baka je pak bila jedna od žrtava plinskih komora, dok mu je otac 1945. godine pogubljen u Čakovcu.

Lustigova majka ipak je imala malo više sreće, te je preživjela holokaust. “Sve te žene, zamaramljene, jer su bile bez kose, u nekim čudnim haljinama, čudnim kombinacijama – sve su one napravile jedan špalir. Ja sam prolazio kroz taj špalir, da bi na kraju špalira našao svoju mamu, koja je plakala,” izjavio je Lustig svojedobno za Express.

Preživio je zbog jedne laži

A upravo njegova majka zaslužna je za to što je preživio logor. Naime, nacistima je lagala da Branko ima 16 godina kada je zapravo imao 10. U to doba sve mlađe od 10 godina slali su izravno u plinsku komoru, dok su stariji od 16 odlazili na ropski rad.

“Nevjerojatno je da netko može proći kroz sve to i ostati normalan. Na mene to nije ostavilo nikakvog utjecaja, nisam imao noćne more niti sam imao PTSP,” komentirao je za medije. Svoje iskustvo kao jedan od rijetkih preživjelih pretočio je kasnije u kultni film ‘Schindlerova lista’.

Ispunio im je posljednju želju

“Svi koji su umirali s omčom oko vrata, prije no što bi im izmaknuli stolac, vikali su na židovskom: ‘Nemojte nas zaboraviti, kažite svijetu kako smo umirali!’. Već tad sam znao da ću ispuniti njihovu posljednju želju,” istaknuo je.









Od Auschwitza je Lustig ‘diplomirao’ do proslavljenog producenta sa dva Oskara u džepu koji je stekao svjetsku slavu. Na impresivnom popisu u njegovoj bogatoj karijeri nalaze se hitovi kao što su ‘Gladijator’, ‘Hannibal’, ‘Black Hawk Down’, ‘Peacemaker’ i ‘Kingdom of Heaven’.

Podsjetimo, ovaj slavni filmaš preminuo je 14. studenog 2019., u 88. godini života. Osim po svojim djelima koja su osvojila platna i ekrane diljem svijeta, Branko Lustig ostat će zapamćen i kao jedini hrvatski dvostruki dobitnik prestižnog zlatnog kipića.