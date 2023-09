Osjetljiva tema privukla pažnju Hrvate: ‘Pravoslavne sam vjere, živim u Hrvatskoj…’

Autor: Z.S.

Njegov otac me ne voli. Naslov je to posta koji je privukao dosta pažnje na hrvatskom Redditu. Naime, jedna korisnica opisala je što ju točno muči.

“Pravoslavne sam vjere, živim u Hrvatskoj nekoliko godina, s tim da sam godinama stalno dolazila, dok nisam završila školovanje i odlučila ostati. Dugo sam u vezi sa jednim dečkom iz Hrvatske, naravno. Obožavamo jedno drugo, uskoro planiramo i svadbu, većinu vremena smo zajedno, svi su me prihvatili osim jednog dijela njegove obitelji. Iz Srbije sam i naravno ne pričam potpuno hrvatski, ali se trudim mada naglasak je i dalje tu, većini ljudi je simpa, ali ne i njegovom ocu.

Odvraća ga od veze

Odvraća ga od veze sa mnom, trudi se da prekinemo, nalazi mu cure i nabija svašta na nos. On je spreman radi mene i da se odseli ako treba, govori mi da ne obraćam pažnju. Ne mogu da ne obraćam pažnju i boli me to što me ne može prihvatiti jer zaista volim svog dečka i željela bih da me prihvati kao što je njegova mama. Došla sam iz velikog grada u, praktički, selo, misle da ću mu uzeti pare, da sam tipična gradska cura i sponza.





Oboje radimo i ja zarađujem možda čak i više, mada nikad nismo ulazili u to, tko može taj i plati. Pored njega sam svašta naučila, između ostalog i išla na njivu, prilagodila se svemu, a i dalje to njegovom ocu nije dovoljno. Najveći je problem što i oko svadbe ne znamo što ćemo, jer što god odlučili jednoj strani neće pasati… Recimo, želimo se vjenčati u pravoslavnoj crkvi, a ne znamo kako će njegovi to prihvatiti. Moji ga vole kao svog sina jer nama vjera nije problem niti išta drugo, samo me boli činjenica da ne mogu da me prihvate. Ne znam što da radim…”, napisala je i izazvala reakcije. A iako ima i onih koju sumnjaju da je riječ o ‘lažnom’ postu tema kao takva je nekima zanimljiva kao i ono što su napisali.

Sila komentara

“Njegov ćaća sigurno neće dobro prihvatit da ćete se vjenčati u pravoslavnoj crkvi, zašto bi to uopće radili? Isto kao što muškarac obično zadržava prezime tako je i s religijom u većini slučajeva, a ne morate se ni vjenčati u crkvi, ja nisam religiozan i nisam se ženio u crkvi uopće niti ću.”

“Nakon vjenčanja se maknite malo dalje od njegovog oca, da krenete u zajednički život bez nepotrebnih dodatnih opterećenja. Nisi odgovorna za tuđu negativnost i prestani se opterećivat s time, uloži svoj trud u ljude koji te cijene i gradi svoj život. A kad stignu djeca, daj njegovom ocu opet šansu. Muškarci se znaju dosta promijeniti kad stignu unučad, a posebno kad je mala curica slatkiš.”

“Mene se moj otac odrekao zbog žene sa kojom sad se i razveo. Ništa strašno, sve je to za ljude.”









“Damn ovo me podsjeća na Edinu pjesmu: On je mlađi. A kaj da ti velim osim sretno. To je vaš život i vi odlučujete kaj bute napravili. Ako vas bu smetalo tuđe mišljenje (makar je to njegov otac), ne budete nikad sretni. Da jako teška situacija moram priznat. Nije lako dok nemaš podršku obitelji, ali ti nebuš provela život s njegovim ocem, nego s njim. Ako njemu ne paše nek ostane doma i nek se ne opterećuje vašim životom. Svako dobro vam želim.”

‘Krenite svojim putem’

“Pa ne udaješ se za njegovog oca, tko ga je*e, imate tvoje, imate njegovu mamu….Krenite svojim putem i sve ok, volite se i što ti više treba.”

“Ne udaješ se za starog i realno boli te kurac oce te prihvatit ili ne. Trebate se sto dalje maknut od toga svega i bok….”









“Tvojima vjera nije važna, a njegovima je, ali ćete se vjenčati u pravoslavnoj crkvi.”

“Ovo je meni isto bas iskočilo. Još fraza +želimo se vjenčati u pravoslavnoj crkvi’… Vjerojatno ona želi a momak popustio.”

“Čini mi se da ćaća i nije toliko lud. Gura ga na pravoslavlje, a konzervativnom ocu se to očigledno ne sviđa. Tko zna šta još drugo.”

Troll?

“Dobro i 6 sati nakon otvaranja teme nitko nije komentirao da je ovo troll bait sa accounta bez drugih postova?”

“I jos piše tečnim hrvatskim.”

“Prestani se truditi da te njegov stari zavoli i energiju usmjeri na vašu vezu/brak. A prije toga starom bi jasno dao do znanja da nisi u vezi s njim nego s njegovim sinom i ako mu ne paše neka zavija na mjesec.”

“Što se svadbe tiče ako mislite da je problem pravoslavna crkva, uvijek se možete oženiti pred matičarem bez svećenika i bez crkve i riješen problem…. Jednako ćete se zamjeriti i njegovim i tvojima i riješen problem. Šalu na stranu, dopuštanje da vam se bilo koja obitelj miješa u život je put u propast. Been there done that.”

Pitao mamu

“Pitao sam mamu u šali jednom, šta bi bilo da dovedem kući Srpkinju? Kaže mama ako je tebi dobra, meni je još bolja i to mi je jedino bitno. Ostao sam bez teksta jer nisam očekivao takav odgovor. U svakom slučaju sa i bez blagoslova ne bi se nikad upustio u takvu vezu jer to nosi 100 nekih drugih stvari, kao što je navedeno u postu, u kojoj crkvi se vjenčati, danas sutra gdje krstiti dijete i u kojoj vjeri, koje blagdane slaviti, čije običaje itd.. Mislim da jedna takva veza crpi puno energije iz osobe jer nikad neće biti dobro i uvijek će se naći netko uvrijeđen.. Prijateljica je bila zaručena za dečka iz Srbije i obitelji su se doslovno tukle kad bi se našli vezano za dogovore oko svatove i vrlo brzo je puklo…”

“Njegov otac njega ne voli ako mu radi takve stvari, ti si tu alibi da vidi do koje granice može pravit sranja bez posljedica.”

“Ma ovo je onaj isti debil koji trola već mjesecima.”

“Najbolje ti njega za ruku i u Srbiju. Boli te uvo.”

“Stara garda. Nemaš što razumjet, poštuj i prihvati da si u toj situaciji. Možda mi nećemo svojima dat da budu s Alienima.”

“Vi ste nova generacija, život leti kapetane, na kraju će se život svest na vas dvoje i vašu familiju. Ako se volite kako pišeš, ovo je normalna obiteljska situacija, nastavite svojim putem jer vi gradite svoj život a ne život roditelja.”

“Netko ima ovaj problem po vjerskoj, nacionalnoj osnovi, netko po svekrvi.”

Podsjećanje na rat

“Nema šta za radit, budi dobra i iskrena, nemoj uzet za zlo i nastavi biti najbolja osoba svom partneru i svojim bližnjima.”

“Imao sam u obitelji dvije tetke koje su se udale za Srbe, i sad su obje razvedene nakon 20+ godina braka. Jednostavno je jaz prevelik. Ako se održite skupa, sretno. Drugo, ako ti je toliko stalo do njega i njegovih, udaj se u Katoličkoj crkvi.”

“Ako je samo njegov stari problem brijem da bi sin trebao popričat sa ocem malo i objasnit mu da stari gle, ili ćeš prihvatit ili riskiraš ne vidjet sina, potencijalnu unučad šta sve ne. 2023. je. Novije generacije tu retardiranu mržnju više ne gaje, hvala bogu, možda je vrijeme i da ju on pusti.”

“Reci ti nama što je za tebe Oluja i tko je bio agresor na Hrvatsku i mi ćemo ti reći zašto te njegov otac ne može smisliti.”