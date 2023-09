Osjetljiva tema posvađala Hrvate: Kad vidite o čemu se radi bit će vam jasno zašto smo tu gdje jesmo

Autor: Z.S.

Iako je Drugi svjetski rat završio prije 78 godina, Hrvatima je to i dalje zapaljiva tema. Dokaz tomu je i rasprava do koje je došlo nakon što je jedan korisnik Reddita objavio fotografiju koja pokazuje spomenik žrtvama fašizma, koju je popratio riječima. ‘Na današnji dan 1941. ustaše strijeljale 50 talaca u Rakovu Potoku (uz Dotrščinu najveće gubilište na području Zagreba).’

Preko 100 komentara pojavilo se vrlo ubrzo, a bilo je svakakvih. Neki korisnici ušli su i u burnu raspravu.

“Ustaše su najveća sramota Hrvata u novijoj povijesti.”

“Kada bi zločine izuzeli, ili jako dobro apologetski opravdali, ustaše bi i dalje bili naša najveća izdajnička sramota koju smo imali. Dogovore i ugovore kakvi su oni kao predstavnici neovisne i suverene države potpisivali su bili sve samo ne neovisne i suverene prirode kakvu neka država mora imati da bi bila država. Dovoljno je samo ovo – ljudi (ako su ljudi uopće) su već 20ih godina otvoreno nudili Talijanima Dalmaciju i otoke u zamjenu za pomoć pri razbijanju Kraljevine…”

“Da, da! Dakle nisam jedini koji to mislim, ja uporno to govorim. Nekako ne vidim da itko spominje u javnom prostoru. A to ih čini najvećim izdajnicima Hrvatske i Hrvata još od kraljice Jelene, a njoj baš i ne možeš zamjeriti jer je bila od Arpadovića.”

Teške prozivke

“Spomen-park Rakov Potok je memorijalno područje unutar šume Stupnički Lug u blizini naselja Rakov Potok u sastavu četvrti Novi Zagreb – zapad. Procjenjuje se da su u ovoj šumi ustaše od 1941. do 1945. godine ubili između 400 i 700 ljudi. Ovo je druga, poslije Dotrščine, masovna grobnica žrtava fašističkog terora na području Zagreba. Uz antifašiste iz Zagreba, ovdje su sahranjeni stanovnici kordunske općine Lasinja. Neki od istaknutih pripadnika NOP-a, koji su ovdje našli smrt, jesu: Joža Vlahović, Anđela Cvitković, Dragica Hotko, Nikola Sekulić, Krešo Rakić, Leo Ivanec, Teodor Katić, Radovan Belić, Radivoje Stanisavljević (iz Gračaca), dr Dragomir Drakulić (iz Karlovca), Savo Bulić, Katarina Brodarić, Slavko Čor, Vladimir Prekrat, Franjo Belušić, Antun Mrak i mnogi drugi” citirao je jedan Wikipediju.

“Neka su, šta su sve Titini pioniri radili po Zagrebu nakon pobjede, strijeljanje je humano naspram toga.”

“Bilo je i strijeljanja čisto da im i to ne promakne. Zanimljivo kako u centru Zagreba nema barem neka spomen ploča na djelatnike poste koji su povješani po trgu bana Jelačića nakon sto su partizani ušli u grad zbog toga sto su radili svoj posao. Masakr u Vrgorcu od par stotina žrtava koji nitko ne spominje jer očito nije bitno kaznit odgovorne i hrpa sličnih zločina.”









‘Nećemo dalje dok je tih polemika’

“Koga vi više lažete?! Više ni sami ne vjerujete u te silne laži ali očito morate jer… Bezveze!”

“Tko o čemu, mi o ustašama i partizanima, opet.. Nećemo dalje dok je tih polemika.. seronje jedni i drugi.”

“Najlakše je staviti znak jednakosti između jednih i drugih i kao završili smo. E, pa nije tako!”

“Ali kako kad se stalno manipulira i relativizira?! Jedni su krvoločno i kalkulirano ubijali nedužne i nepoćudne, a drugi kad su došli na vlast su se osvećivali za sve te učinjene grozote. Stvari je potrebno staviti u povijesni kontekst, jer u protivnom imamo izjave poput ‘Mah, crni ili crveni, isto je to. Osudit ćemo i jedan i drugi totalitarni režim i završili smo.'”

‘Moći će nas dijeliti’

“To je jedini način da se ide dalje, jer oni kojima su ustaše ubile nekoga, vide njih kao nešto najgore, oni kojima su partizani ubili nekoga vide njih kao nešto najgore (i ne nisu ubijali samo iz osvete, primjer je mamin djed koji je bio bolestan cijeli rat i trebala mu je pomoć od kreveta do kupatila, zaklali ga u krevetu, tako da, ajde molim te nemoj s romantiziranjem partizana). Dokle god to gledaš s emotivne strane, a ne državničke, imat ćemo isti problem, moći će nas se dijeliti, dok HDZ (i njihove iteracije) beru pare. Svi totalitarni režimi s kraja 20. stoljeća nisu dobri za puk, neka su jedni gori od drugih, i dalje ne treba ove koji su malo manje gori veličati. Dajem ti za pravo da su ustaše (fašisti) bili gori kod nas nego partizani (komunisti). I dalje su na globalnoj razini, komunisti su bili daleko gori i treba od sva tri marksistička režima izvući pouke, da bar nešto imamo od sve te prolivene krvi.”

‘Ne pravdam komunizam, nego…’

“I ono sto je bitno. Ustaše su izgubile taj rat. Drugi svjetski rat. Ne kažem da je komunizam dobar. Nikako to ne smatram. Ali prije svega je činjenica da Jugoslavija nije bila socijalistička država nego križanje socijalizma i kapitalizma. Nešto kao Kina danas. Ne možeš uspoređivat komunizam u Jugoslaviji i ostatku Europe gdje nisu imali coca colu. Dosta stvari je u Jugoslaviju došlo prije nego u komunističke države. Ali opet, ne pravdam komunizam nikako, nego je poanta oni su dobili taj rat. Nešto kao i mi 95. Ako ćemo govoriti o partizanskim zločinima na kraju rata 45., trebamo govoriti i o hrvatskim zločinima 95. E sad je tu problem sto najčešće ekipa koja govori o partizanskim zločinima negira hrvatske zločine 95.”

“A jbg slažem se da se moramo maknuti od WW2 ali stati na kraj tome znači čvrsto zauzeti jedan od stavova:

Komunisti za sve krivi, živile ustaše,

Ustaše za sve krive zivili komunisti,

Svi su oni u kurcu živio zapadni kapitalizam.,

E sad…nije politika ww2 isto što i dns ali zbog političkog narativa jbg.”

Nisu isto

“Partizani i komunisti nisu ista stvar. Dobar dio partizana se protivio komunističkoj ideologiji. Partizani su “vojska” koja se borila u WW2 za FRJ.”

“Ustaše su bile režim marionetske države čija je ideologija zasnovana na fašizmu. Partizani su bili pokret otpora protiv okupatora. Njihova ideologija nije bila komunizam.”

“Ne znam kako je to Tito pustio nas na iživljavanje velikosrbima? Komunisti su strijeljali Draži ostale vođe četnika. Na Golom otoku je bilo najviše Srba. Tek krajem 80. su velikosrbi došli na svoje. Tito se borio protiv takvih. Šešelj i današnji veliki Srbi i četnici mrze Tita.”

“Opet će nas komunisti poubijati sve jadne nedužne i slabe ustaše vidjet ćeš. Nama ustašama nema spasa.”

“Mislim da nije svima poznato da je Tito među najvećim diktatorima, to je poznato ustaškom narativu, ne narativu normalnih ljudi.”

Kako to?

“Ja ovdje nisam tvrdio da je više jednih ili drugih nego da daš dokaz da je komunističkih zločina NEBROJENO više.”

“Kao što sam i mislio nemaš ništa nego drobiš propagandu koju čuješ.”

“Ustaše najveća govna u povijesti.”

“Nezavisna država Hrvatska, a ubijala je iste ljude kao i Njemačka te Italija. Kako to? Kako to?”