Osječkog cvjećara Slavena pitali gdje mu je dečko: Uz odgovor poslao poruku našim čitateljima

Poznati osječki cvjećar Slaven Pavlović nedavno je oduševio turiste, ali i širu javnost zanimljivom morskom instalacijom koju je složio od prirodnih materijala, točnije onoga što je našao na putu i plaži.

Bila bi to samo jedna lijepa priča da ista nije izazvala veliku pažnju javnosti i potaknula lavinu komentara na društvenim mrežama koji su uvelike bile izrazito pozitivni.

Nažalost, našli su se opet oni koji su imali potrebu vrijeđati i omalovažavati Slavena te su pokrenuli pitanje njegove seksualne orijentacije. 'A gdje mu je dečko?', glasilo je jedno od pitanja na društvenim mrežama, a Slaven je odgovorio vrlo jednostavno kako je njegov partner s njim na ljetovanju.





Slavenov privatni život nema veze s njegovim poslom i nikada to do sada nismo isticali, no ovaj put ćemo napraviti iznimku, jer se nakon našeg članka o njegovoj morskoj instalaciji imao potrebu oglasiti na društvenim mrežama upravo zbog komentara na društvenim mrežama.

Naime, na našim profilima velika većina komentara bila je izrazito pozitivna, a tek je nekoliko njih na društvenim mrežama pisalo uvredljive i diskriminirajuće komentare na koje se uopće nećemo obazirati. Što je Slaven rekao o onima koji su na društvenim mrežama pisali ružne komentare, možete pogledati OVDJE.

No, ono što nas posebno veseli jest što je Slaven prepoznao naše čitatelje i sve ono pozitivno što su o njemu pisali te se imao potrebu mnogima i osobno zahvaliti. On je mnogima uljepšao dan svojom morskom instalacijom, a naši čitatelji su njemu uljepšali dan pozitivnim komentarima. Tako bi to, u normalnom svijetu i normalnom društvu, trebalo i biti.

Kome se sve Slaven zahvalio i što je poručio našim čitateljima, pogledajte u nastavku:









Nadamo se da ćete nam i dalje pisati ovako lijepe komentare, sudjelovati u raspravama na primjeren način, jer samo tako možemo ovaj naš mali komadić raja na zemlji učiniti još ljepšim i boljim za život.