OSJEČKI ZOO VRT BOGATIJI ZA NOVE STANARE Stigli su mladi nandui, dikobrazi i dvije ženke lava

Autor: Sanja Plješa

Osječki Zoološki vrt bogatiji je za nove stanare.

Od prošloga tjedna jedinke tri vrste životinja postale su novi stanovnici tog Zoološkog vrta.

Sve su to mlade životinje koje će ubuduće uveseljavati posjetitelje.

Tako je iz ZOO vrta Košice iz Slovačke stigao par nandua. Zanimljivo je kako mužjak sam leži na jajima i to u prosjeku 35 dana. On se i sam brine o mladuncima i to do šest mjeseci, kada se osamostale. Nerijetko posvoji i napuštene ptiće. Nandui su rašireni po pampama Južne Amerike, od Brazila do Patagonije. Postoje dvije vrste – veliki nandu i mali nandu. Ženka nandua se izlegla 8. rujna, a mužjak 19. rujna 2019. godine.

Iz ZOO vrta Dvur Kralove iz Češke došla su tri dikobraza – Olin okoćen 27. listopada 2019., Zoša okoćen 18. veljače 2020. i Tito 15. siječnja 2021.

Iz Nyiregyhazi odnosno Sosto ZOO-a iz Mađarske u osječki Zoološki vrt stigle su dvije ženke lava, obje okoćene 24. kolovoza 2020. godine.