‘PRATIO ME CIJELI DAN, A ONDA SAM DOBIO PORUKU’ Marco Cuccurin otkrio mračnu tajnu, ovo je jezivo: ‘Znao je sve, osjećao sam se ugroženo’

Autor: Dnevno.hr/ N.K.

Influencer Marco Cuccurin ove se nedjelje natječe u finalu ‘Plesa sa zviijezdama’, a mnogi vjeruju da mu se nakon pobjede u ‘Zvijezde pjevaju’, i u ovom showu smiješi pobjeda.

Marcu je tek 21. godina, a već je izgradio ozbiljnu karijeru influencera, a velika želja mu je i nastupiti na Euroviziji. Na Instagramu ga prati gotovo 100.000 ljudi, a na TikToku ima više od pola milijuna pratitelja.



Podsjećamo, Marco se prije polufinalne emisije razbolio i završio na infuziji, a sada je otkrio je li mu se stanje poboljšalo.

”Sad sam puno bolje. Potencijalno ću otići na još jednu, da se ne bi slučajno dogodilo da se razbolim. Puno sam bolje i hvala Bogu ta viroza je iza mene. Zapravo mi je pokazala da se i u dva dana stigne koreografirati čuda i da se može spremiti za natjecanje”, rekao je Marco.

Poznati influencer proznao je da mu je nekada žao da nema svoju privatnost i otkrio kako je imao problema s nasrtljivim fanovima koji su ga uhodili.









”Pa bilo je situacija u kojima su mi ljudi dolazili ispred kućnih vrata, zvonili, kucali, vikali. Jedna situacija me prije dvije godine posebno uplašila. Naime, netko me pratio cijeli dan i dobio sam poruku preko Instagrama, u kojoj je pisalo gdje sam kad i u koliko sati točno bio. To je išlo u tolike detalje da sam čak dobio popis što sam jeo i što sam pio, kakvu kavu kakav cijeđeni sok u kojem kafiću. Moram priznati tad sam se stvarno osjećao malo ugroženim.

Istina je žao mi je da nekad nemam nekad privatnosti, ali onda s druge strane se ne želim žaliti jer uživam u ovom poslu, živim za ovo i ne bih nikada mogao zamisliti da radim nešto drugo. Tako da nekada naprosto, kao i u svakom drugom poslu uvijek postoji neka cijena koju moraš platiti za uspjeh. Nije to ni do uspjeha, nego svaki posao ima svoje prednosti i nedostatke”, rekao je Marco.

Fanovi za Marca znaju da je iskren dečko ‘bez dlake na jeziku’, zbog čega mnogi brendovi na kraju s njim nisu htjeli surađivati.

”Nisam upao u nikakve probleme zbog svoje iskrenosti. Mislim da me to nije puno puta koštalo, baš zato što ljudi tu moju iskrenost nekako cijene i to mi je drago. Upao u probleme nisam, ali sam si puno vrata zatvorio. Iznenadili bi se koliko veliki brendovi su mi okrenuli leđa samo zbog mog fizičkog izgleda ili seksualnosti i to je za 21. stoljeće po meni izuzetno tužno.

Nikome ne želim zlo, promoviram isključivo to da je u životu važno biti dobar čovjek i pomagati i uvijek ću ponoviti, dok ne ugrožavaš druge i ne osuđuješ ih, drugo meni ništa nije važno i uvijek ću tvrditi da ne treba osuđivati i zato mi je žao kada doživim takve neugodne situacije, izjavio je Marko.

Podsjećamo, Marco je nedvno otkrio kako mu je neostvarenu želju nastupati na Eurosongu te se nada da će se uskoro taj san i ostvariti.

”Dora i pozornica Eurosonga. Smatram da moja autentičnost i iskrenost može donijeti nešto novo na hrvatsku glazbenu scenu i samo bih volio da mi ljudi daju priliku da pokušam i da pokušamo zajedno učiniti nešto novo što zapravo sve druge države na Eurosongu rade odavno, ali ovdje nitko još nije imao petlju to učiniti. Nadam se da ćete uskoro imati priliku vidjeti što je točno taj moj san i vizija”, rekao je Marko u intervjuu za Dnevno.hr.