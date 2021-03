‘OSIM KITA, SUPER JE IMATI OVAKVU FRENDICU!’ Njihova kozmička konekcija vodi vas od nule do usijanja!

Spisateljica i pjevačica Nives Celzijus uglavnom na svom Instagram profilu ne objavljuje toliko često fotografije ili videe na kojima su i njeni prijatelji ili obitelj, no kad se to dogodi onda to bude nešto zbilja posebno.

S druge strane lijepa influencerica Ivana Knoll, jednako dobro barata ovo društvenom mrežom, a koristeći se sličnim stilom kao Nives.

Naime, njih dvije ne libe se pokazati svoje atribute i time zagolicati maštu brojnih pratitelja, no moždaa je nekima manje poznato da su njih dvije dobre prijateljice, čiju je vezu Nives opisala riječima “kozmička konekcija”.

“Osim kita cvijeća i jelka je bolja što je veća, a super je imati i ovako visoku frendicu. Nekako se uvijek osjećam sigurno u njenoj blizini”, dodala je.

U čast njihovog prijateljstva, tako su dvije lijepe influencerice, već nekoliko puta napravile iznimku, te objavile svoje zajedničke fotografije na ovoj društvenoj mreži i time otkrile neke od njihovih najljepših zajednički trenutaka.









Bilo da se fotkaju na “minusu” ili uživaju u vrućim ljetnim danima, celzijusa s njih dvije ne nedostaje, dok bi ovaj niz mogao mnoge dovesti do usijanja!

