ORGIJE, TRGOVINA LJUDIMA, DROGE, OTROVANI GLUMCI… Snimanje klasika ‘Čarobnjak iz Oza’ puno je bizarnih i opasnih situacija

Autor: Dnevno.hr/Š. P.

Ovih je dana objavljeno da će slavni “Čarobnjak iz Oza” uskoro doživjeti novu ekranizaciju, i to u režiji Kenye Barrisa. Riječ je o još jednoj adaptaciji slavne priče čija je najpoznatija ekranizacija ona iz 1939. godine s Judy Garland u glavnoj ulozi.

Dok bezvremenska priča, temeljena na romanu Čarobnjak iz Oza L Franka Bauma, nastavlja mamiti publiku, priče sa seta filma iz 1939. daleko su manje čarobne, piše Daily Mail.

Kada je objavljena, verzija “Čarobnjaka iz Oza” s Judy Garland postavila je dotad neviđene standarde u specijalnim efektima, šminki, scenografiji i kostimima, da ne spominjemo vrhunac karijere tinejdžerske zvijezde. Ipak, snimanje su obilježile brojne nesreće, a glumcima je zbog tadašnjih specijalnih efekata značajno narušeno zdravlje.





Glavna uloga u filmu iz 1939. izvorno je bila napisana za osmogodišnju djevojčicu, ali čelnici studija htjeli su 17-godišnju Judy.

Šefovi su za ulogu razmatrali i Shirley Temple, ali Judy je imala pjevačke sposobnosti, moć zvijezde u usponu i bila je miljenica suosnivača i producenta MGM-a Louisa B. Mayera.

Međutim, kod njihove potencijalne glavne dame bilo je “uočenih nedostataka”, prema autorima knjige “Put u Oz iz 2018.: Evolucija, stvaranje i naslijeđe filmskog remek-djela”.

Judy su smatrali ‘debeljuškastom’ s krivim zubima i već su joj se počele razvijati grudi koje bi se trebale zalijepiti da bi igrala ulogu djeteta.

Odjel za garderobu stvorio je steznik bizarnog izgleda, za koji se Judy klela da je napravljen od – željeza. No, uspješno je držao njezine grudi, a duga perika s uvojcima koja joj je padala preko ramena pridonijela je prijevari.

Glumica je također bila prisiljena ići na dijetu te su je promatrali svaki put kad bi sjela jesti u MGM-ov restoran. Njezina paranoja dokumentirana je u intervjuima iz tog vremena.









‘Svi u restoranu paze da ne ukradem još deserta ili tako nešto’, rekla je Judy jednom novinaru. ‘Barem osjećam da svi gledaju. Možda je to moja savjest’.

Šefovi su glumici čak dodijelili osobnu sportsku trenericu Bobbie Koshay, kako bi je potaknula na vježbe i podvrgla je rigoroznim fizičkim treninzima, uključujući badminton, plivanje, planinarenje i tenis.

Posljednji dio njihova agresivnog, zlostavljačkog programa mršavljenja bile su eksperimentalne tablete za mršavljenje. Studio je prepisao Dexedrine, lijek nov na tržištu 1937. godine, koji se obično davao za liječenje narkolepsije, depresije i pretilosti.









‘Dok joj je Dexedrine davao ohrabrenje, nepoznat je bio njegov potencijal za zlouporabu koja izaziva ovisnost i štetne nuspojave uključujući paranoju i nesanicu’, pišu autori Jay Scarfone i William Stillman.

Taj “ohrabrujući dio” lijeka bio je toliko jak da joj je studio prepisao tablete za spavanje kako bi nokautirao Judy noću. Sva ta kritika bila je pogubna za njezinu krhku psihu. Glumica se godinama borila s problemima ovisnosti.

Obrve i zubi

Šef šminke MGM-a, Jack Dawn, otkrio je da su se ‘Judyne obrve spustile preblizu nosu, zbog čega joj je čelo bilo previsoko, a nos prekratak za ostatak lica’. Pa su joj podignuli obrve.

Kako bi popravila svoje šiljate zube, Garland je poslana zubaru, a na tri prednja zuba stavljene su porculanske kapice. Kada su joj jednom ispale na setu, snimanje je zaustavljeno i kapice su ponovno pričvršćene.

‘Bila sam posebno osjetljiva na svoj nos i zube’, rekla je Judy u intervjuu. ‘Nisu mi svi zubi izrasli u isto vrijeme. Mislila sam da imam ružne zube i često sam stavljala ruke na usta da ih sakrijem. Bila sam poput djevojke iz oglasa koja se bojala nasmiješiti se.’

Otrovni aluminij, preteške maske…

Glumac Buddy Ebsen dobio je ulogu Limenog čovjeka, ali je bio hospitaliziran tijekom proba. Navodno se jedne noći, danima prije početka snimanja, probudio u agoniji od grčeva u rukama i nogama.

Prevezen je u bolnicu s poteškoćama u disanju i ostao je u šatoru za kisik dva tjedna. Doktori su shvatili da je za sve kriv njegov posao.

Glumac je, naime, na probama koristio šminku koja je sastavni dio uloge Limenog čovjeka, ne shvaćajući da je alergičan na aluminij. Uskoro je zamijenjen i šminka je promijenjena, ali je i njegova zamjena dobila infekciju oka.

Glumac Ray Bolger, koji je glumio Strašilo, ostao je s ožiljcima na licu od gumene protetske maske koju je nosio za svoj lik.

U međuvremenu je zelena šminka Zle vještice sa zapada ušla u kožu glumice Margaret Hamilton do te mjere da su bili potrebni ‘mjeseci’ da se vrati u normalu.

Zapalila se glumica

Glumica Zle vještice sa zapada Margaret Hamilton zadobila je opekline u nesreći na setu, navodi se u knjizi Aljeana Harmetza iz 1977., “The Making of The Wizard of Oz”.

Zvijezda je snimala scenu u kojoj lik nestaje u bljesku dima – samo što je ona još uvijek bila na setu kada je ekipa zapalila vatru. Plamen joj je zahvatio metlu i šešir, ‘opekao joj bradu, hrbat nosa, desni obraz i desnu stranu čela’.

Trepavice i obrva na desnom oku bile su joj spaljene; gornja usna i kapak bili su joj jako opečeni. Glumici je trebalo šest tjedana da se oporavi, a čak i tada su živci na njezinoj ruci gdje je koža izgorjela bili toliko osjetljivi da je morala nositi zelene rukavice umjesto šminke.

Umjetni snijeg od azbesta

U ranim danima Hollywooda, filmski studiji često su koristili izbijeljene kukuruzne pahuljice kao zamjenu za snijeg, ali tim koji je stajao iza “Čarobnjaka iz Oza” navodno se odlučio za krizotilni azbest – još jedan od tadašnjih trikova zanata.

U sceni u kojoj Dorothy budi snježni pokrivač u polju maka, Judy Garland bila je prekrivena otrovnom supstancom.

Nakon što se smjeste u tkivu pluća, azbestna vlakna mogu uzrokovati nekoliko ozbiljnih bolesti, uključujući rak pluća, azbestozu i mezoteliom. Azbest se također koristio zbog svojih svojstava otpornih na vatru.

Trgovina ljudima

MGM je odlučio da uloge Munchkinsa dodijeli malim ljudima – i trebalo im je čak 350 izvođača da glume u filmu. Zadatak okupljanja trupe pripao je čovjeku po imenu Leo Singer.

Rođen u Njemačkoj kao barun Leopold Van Singer, okupio je trupu malih ljudi na turnejama koji su sudjelovali u vodviljima diljem Europe.

Šokantno je da je neke od njih kupio kao djecu od njihovih roditelja, koji su ih se htjeli riješiti.

Do 1938. okupio je 100 izvođača te im uzeo nevjerojatnu proviziju, toliku da su na kraju dobili honorar manji od psa Tota.

Orgije u hotelu

Iako su ludorije glumaca Munchkinsa na ekranu donijele radost generacijama djece, iza kulisa su navodno zaprepastile glumačku ekipu i ekipu šokantnim epizodama pijanstva, izopačenosti i divljih seksualnih ponuda.

Kružile su glasine o seks zabavama u poznatom hotelu Culver (kasnije u vlasništvu Johna Waynea) gdje su svi živjeli tijekom snimanja i priče o divljim večerima s opljačkanim sobama i glumcima koji su se ljuljali s greda.

Jedan užasnuti promatrač opisao ih je kao ‘nesveti skup makroa, kurvi i kockara’.

Kostim lava napravljen od – pravog lava

Filmska ekipa dobila je tada brojne pohvale za kostime u Čarobnjaku iz Oza, no neke od metoda danas nikako ne bi bile dopuštene.

Kostim Lava koji je nosio Bert Lahr napravljen je od kože i dlake pravog lava.

Kostim je navodno bio toliko težak za nošenje pod intenzivnim postavljenim svjetlima da se Lahr redovito znojio kroz njega i trebalo ga je čistiti na kraju svakog dana. Prodan je za više od 3 milijuna dolara na aukciji u New Yorku 2014. godine.