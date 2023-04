OPTUŽILI JU ZA RASIZAM! Ivana Paradžiković doživjela šok u Americi: ‘Dali su nam do znanja da nismo dobrodošli’

Autor: Dnevno.hr/ N.K.

Uvjetno osuđena novinarka i urednica Ivana Paradžiković putuje po Americi i objavljuje fotografije s raznih lokacija koje posjećuje. Na Instagramu je sada objavila nove fotografije iz New Mexica i ponovno svojim opisom šokirala pratitelje.

‘Priroda je lijepa, al’ zaj*** društvo. Nemojte me krivo shvatiti, svako generaliziranje je glupo i opasno. Ovo su samo dojmovi putujući većinom New Mexicom, šestom najsiromašnijom američkom državom. Svi su toliko pristojni. Isprogramirano pristojni. Ispričavaju se u trgovini ako ti na sekundu zaklone pogled na policu, ako ti dijete na blagajni stoji preblizu…milijardu puta sam čula: i’m sorry. Ali, ako zatrebaš pomoć, ako želiš prijeći tu granicu jezive fejk pristojnosti, onda vidiš koliko su otuđeni. Poželjeli smo prespavati na privatnom imanju, ne traživši ništa, lik nam je mrtvo hladno, uz pratnju šest rotvajlera, dao do znanja da nismo dobrodošli”, započela je objavu Ivana i nastavila objasnivši kako je upala u situaciju sa zaposlenicom aerodroma koja je na kraju zbog nje pozvala zaštitara.

”Zaposlenica na aerodromu, nakon što smo se iznervirali na konstataciju kako nam Delta neće platiti hotel i taxi zbog kašnjenja leta, na dan kad je uragan sravnio Misisipi sa zemljom, uz tvrdnju kako Delta ne kontrolira vrijeme već Bog…tu nasu nervozu i umor, protumačila je kao rasizam. Da joj se tako obraćamo jer je ona crna, a mi bijeli! Zvala je osiguranje. Tamnoputog muškarca od 195 cm i 150 kg, da nam on pojasni! Ona je ispoštovala proceduru, napravila po propisima da zaštiti sebe. Sve izvan toga sto podrazumijeva empatiju i ljudskost, nema šanse. Borba je to za život i svatko misli samo na vlastito preživljavanje”, napisala je novinarka.





Prije nekoliko dana posjetila je i Arizonu.

”Kada priroda stvara, nastaje umjetnost. Magični Antelope kanjon, Arizona. Wallpaper Microsoftovog desktopa je stvaran prizor! Naslovnica National Geographica uživo. Ako dođete u pravo vrijeme, to znači tijekom ljetnih mjeseci, kada je sunce visoko na nebu, najbolje oko podneva, kanjon osvjetljavaju sunčeve zrake. Izgleda…pa kao…ukazanje. Čarobno. Jedno od onih mjesta gdje osjetiš kako postoje mnogo veće stvari od tebe samog – napisala je Paradžiković uz spektakularne fotke iz kanjona.”