‘OPTIMISTIČNA SAM…’ Jedna od najpoznatijih novinarki na svijetu objavila da ima rak

Jedna od najpoznatijih novinarki na svijetu, 63-godišnja Christiane Amanpour, objavila je u programu CNN-a da je u jeku borbe sa zloćudnom bolesti.

“Želim se zahvaliti čitavoj ekipi što se držala protekla četiri tjedna, koja su za mene bila turbulentno razdoblje jer mi je, baš kao i milijunima žena u svijetu, dijagnosticiran rak jajnika”, rekla je novinarka poznata po svojim javljanjima s ratišta, kao i brojnim dokumentarcima.

— Christiane Amanpour (@camanpour) June 14, 2021