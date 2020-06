’OPLEMENILA ALBUM’: Mladen Burnać predstavio prvu gošću na novom albumu

Autor: Dnevno

Zagrebački kantautor Mladen Burnać, odlučio je iskoristiti vrijeme samoizolacije pa je već tada počeo snimanje novog albuma, radnog naslova Knjiga poezije. Kako kaže, u pitanju je hrabar album poezije, sniman samo sa dvije gitare, uz par glazbenih gostiju.

A dok njihov identitet još nije poznat, Burnać je na svojim stranicama otkrio prvu gošću, harfisticu, Doris Karamatić.

“S ponosom Vam danas predstavljam sjajnu harfisticu – Doris Karamatić, koja je anđeoskim zvucima harfe i svojom glazbenom dušom, oplemenila dvije pjesme na mojem novom albumu. Hvala ti Doris!”, napisao je.

Osim toga, otkrio je i nešto više informacija o samom albumu pa je naveo da nisu u pitanju uobičajene pop pjesme s refrenima, već će to biti na jedan posve drugi način.

“Naime, kako mi stihovi često izlaze u raznim zbirkama poezije, odlučio sam ih snimiti uz pratnju gitara i uobličiti u ovakvo djelo. Za sada smo stigli do devete pjesme. Naravno, budući je ovo vrijeme snažne “nabrijane” glazbe i produkcije, potpuno sam svjestan toga, da je ovakav pothvat, apsolutno “borba protiv vjetrenjača”. Ipak, bez obzira na sve to, idem hrabro u ovo jer ipak, mislim da ljudi na kraju zavole i pamte samo one pjesme koje su ih taknule u srce, koje imaju neku emociju. Sve drugo je samo stvar ambalaže. Ovaj album, radimo sa puno ljubavi prema glazbi i poeziji te se toplo nadam, da će ove pjesme pronaći svoje srodne duše. Recimo da su one upućene ljudima, koji razmišljaju o sebi i koji su prošli puno toga u životu. Pored gitara, u nekoliko pjesama biti će i par eminentnih gostiju na flauti, klaviru, violini, saksofonu i harfi. Obzirom na stanje, izlazak albuma planiramo kada se malo smiri ova situacija oko Covida-19″, zaključio je.